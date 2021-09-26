Алтапресс: Прусакова останется руководить алтайским крайкомом КПРФ, несмотря на работу в Госдуме

Первый секретарь крайкома КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму, сообщила она изданию «Коммерсант-Сибирь».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Мария Прусакова. Анна Зайкова

«Я остаюсь первым секретарем, абсолютно ничего не меняется. Буду ездить на сессии, жить на два города. Госдума для меня только работа, жить я буду в Алтайском крае», — заявила Прусакова.

А вот на посту главы фракции КПРФ в краевом Заксобрании ее сменит Александр Ткачев. Сейчас он занимает должность секретаря по организационно-партийной работе в крайкоме партии.

Ранее altapress.ru писал, что коммунисты определились кандидатом, которого выдвинут на пост председателя АКЗС.

Алтапресс