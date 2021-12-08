Алтапресс: Совет психолога. Как быть, если у супругов нет общих интересов

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если у супругов нет общих интересов?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Пара. Мужчина и женщина. СС0

С чего начать

Первый шаг на пути к общим интересам в паре — откровенный разговор.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Нужно, чтобы партнеры честно признались самим себе в том, хотят ли они общаться, есть ли потребность в коммуникации. Если да, то говорить об этом стоит фразами в формате: «Мне нравится когда мы разговариваем», «Мне бы хотелось, чтобы мы проводили больше времени вместе». А вот высказывания вроде: «Ты совсем про меня забыл», «Ты не хочешь со мной никуда ходить» совсем не подходят. Другими словами, на этом этапе крайне важно обозначить свои чувства.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Как найти

Дальше «общим интересом» может стать любая совместная деятельность. От разведения экзотических рыбок до похода в магазин. Главное — желание двоих.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Подойдет что угодно. Прогулка в парке, поездка в лес, поход в кино. Но не для того, чтобы смотреть два часа в экран и уйти, а для того, чтобы после сеанса обсудить фильм. Этого достаточно для досуга и, к тому же, позволяет лучше узнать друг друга.

Для последнего, кстати, могут пригодиться анкеты. Да-да, подойдут даже детские, на вопросы которых мы все отвечали в школе. Хотя, и «взрослых» вариантов сейчас множество.

Танцевальная пара СС0

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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