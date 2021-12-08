ГОРНЯК22 08.12.2021
Барнаул

Алтапресс: Совет психолога. Как быть, если у супругов нет общих интересов

Горняк22
15 часов Ago

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если у супругов нет общих интересов?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Пара. Мужчина и женщина. СС0

С чего начать

Первый шаг на пути к общим интересам в паре — откровенный разговор.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Нужно, чтобы партнеры честно признались самим себе в том, хотят ли они общаться, есть ли потребность в коммуникации. Если да, то говорить об этом стоит фразами в формате: «Мне нравится когда мы разговариваем», «Мне бы хотелось, чтобы мы проводили больше времени вместе».

А вот высказывания вроде: «Ты совсем про меня забыл», «Ты не хочешь со мной никуда ходить» совсем не подходят. Другими словами, на этом этапе крайне важно обозначить свои чувства.

Семейный психолог Евгения Канина. 1 Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Как найти

Дальше «общим интересом» может стать любая совместная деятельность. От разведения экзотических рыбок до похода в магазин. Главное — желание двоих.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Подойдет что угодно. Прогулка в парке, поездка в лес, поход в кино. Но не для того, чтобы смотреть два часа в экран и уйти, а для того, чтобы после сеанса обсудить фильм. Этого достаточно для досуга и, к тому же, позволяет лучше узнать друг друга.

Для последнего, кстати, могут пригодиться анкеты. Да-да, подойдут даже детские, на вопросы которых мы все отвечали в школе. Хотя, и «взрослых» вариантов сейчас множество.

Танцевальная пара2 Танцевальная пара СС0

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Алтапресс

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