Алтапресс: Мороз до -8 градусов надвигается на Алтайский край

Синоптики предупреждают — в ближайшее время местами в регионе в ночные часы может похолодать до -8 градусов.

Заморозки. unsplash.com

Согласно информации алтайского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 25 сентября, в крае будет −2…+3 градуса. Днем будет +7…+12 градусов.

Ночью в воскресенье столбики термометров в регионе также покажут −2…+3 градуса. Днем 26 сентября будет +3…+8 градусов.

А вот в ночь на понедельник, 27 сентября, станет холоднее. Температура воздуха составит −3…+2 градуса, а при прояснении достигнет -8 градусов.

Затем, в дневное время, воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В ближайшие трое суток местами по краю ожидаются дожди и порывистый ветер.

Алтапресс