Алтапресс: Газетный киоск в Барнауле протаранил 81-летний водитель

За рулем иномарки, которая врезалась в газетный киоск в Барнауле утром 24 сентября, был водитель 1940 года рождения. Подробности аварии рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города.

ДТП с киоском в Барнауле. https://vk.com/barneos22

ДТП случилось в 7:28 на ул. Георгиева, 44 (пересечение с Павловским трактом).

Автополицейские установили, что 19-летний водитель на Toyota Corolla Spacio не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Renault Logan под управлением 81-летнего водителя.

После удара Logan снес дорожный знак и врезался в киоск «Лига Пресс».

Никто из водителей не пострадал.

Ранее утром 24 сентября в Барнауле под колесами автомобиля пострадал мальчик 2011 года рождения. Он переходил проезжую часть по зебре, но на красный свет.

Алтапресс