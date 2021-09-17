Алтапресс: Посидим по-королевски. Осенний топ-5 дорогих дачных туалетов Барнаула, сделанных с умом и фантазией

Уличная уборная — важная составляющая комфортного пребывания на даче или огороде. К выбору такого атрибута загородного отдыха лучше подходить серьезно и загодя. Завершение дачного сезона для этого не самый плохой вариант. Если не хочется тратить время и силы на хендмейд, можно купить уже готовый домик. Altapress.ru заглянул на популярную интернет-площадку и собрал рейтинг самых дорогих и очень интересных вариантов уголков тишины и задумчивости.

Уличный туалет. Дверь. "Авито".

5 место. Домик для раздумий , украшенный совой за 16 тыс. рублей

Данный домик для важных дел не только красивый, но, судя по описанию на сайте «Авито», еще и уютный.

Домик-туалет с совой за 16 тыс. рублей. «Авито».

«Жаль фото не передает всю фактуру настоящей деревянной поверхности, вживую классно смотрится», — говорится в тексте объявления.

Конструкция выполнена из экологически чистого материала — полубревна. Он приятный на ощупь и легко покрывается любой краской. Домик покрыт двускатной крышей из ондулина.

Кроме того, туалет украшает деревянная фигурка совы — символа мудрости.

4 место. «Игрушечный» домик за 18 тыс. рублей

Этот дачный туалет изготовлен из соснового мини-бруса. Крыша покрыта гибкой черепицей.

Туалет для огорода и дачи за 18 тыс. рублей. «Авито».

Домик кажется игрушечным, но он может серьезно облегчит жизнь дачника. Во-первых, в случае необходимости ему не придется городить нечто из подручных материалов. Во-вторых, аккуратный туалет украсит и немного разгрузит пространство участка.

3 место. Просторная уличная уборная за 19,2 тыс. рублей

Данный экземпляр отличается легкостью и простотой сборки. В разобранном виде его можно легко перевезти до нужного места на легковом автомобиле и небольшой автоприцепе.

Домик-туалет для дачи и огорода за 19,2 тыс. рублей. «Авито».

Корпус конструкции обшит профлистом. А все контактные панели (пол, полки, скамейка) выполнены из антисептированной строганой доски.

Туалет оборудован стульчаком с крышкой. Для освещения предусмотрено закрытое поликорбонатом окно.

2 место. Избушка без курьих ножек за 20 тыс. рублей

Уличная уборная за 20 тыс. рублей. «Авито».

Этот туалет точно привлечет внимание соседей. Он стилизован под избу Бабы-яги, дверь украшена деревянными накладками и большим крючком. На коньке красуется сова.

1 место. Домик-сруб за 28 тыс. рублей

Дачный туалет за 28 тыс. рублей. «Авито».

Лидером нашего рейтинга стал дачный туалет из бруса, стилизованный под сказочный домик. Торцевая доска двускатной крыши украшена витиеватой резьбой.

Такой домик станет хорошим украшением любой дачи и добавит уюта и сказочности окружающему пространству.

Бонус. Столичный туалет-«мельница» за 120 тыс. рублей

В Москве продается дачный туалет «Мельница» за 120 тыс. рублей. barnaul.tiu.ru.

Необычный дачный туалет можно выписать в Барнаул из Москвы. Правда, цена для краевой столицы может показаться не самой демократичной. Зато, такой домик для раздумий наверняка станет яркой достопримечательностью для поселка или садоводства.

В объявлении сказано, что для изготовления «Мельницы» использовались антисептированный брус, имитация бруса и гибкая черепица. Производитель готов изготовить туалет в течение семи дней и отправить в любую точку России через транспортную компанию или почтой. Возможен и самовывоз.

Алтапресс