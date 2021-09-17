Алтапресс: В Барнауле на людей в банке рухнул потолок

В Барнауле на бульваре 9 января, 92 в помещении банка обвалился потолок. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях.

В Сбербанке рухнул потолок. t.me/vkurse22/

Конструкция потолка рухнула прямо на головы людям, пишет Telegram-канал «В курсе 22».

Разруха впрочем не помешала барнаульцам пользоваться банкоматами.

«Про пострадавших не знаю. Я ходила в эти руины деньги снимать», — рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» и добавила фото.

В Сбербанке рухнул потолок. «Инцидент Барнаул»

Отделение находится в трехэтажном жилом доме. Также там располагается «Мария-Ра» и две аптеки.

Бульвар 9 Января, 92 в Барнауле. Яндекс. Карты

Официально банк произошедшее ЧП еще не комментировал.

Ранее в Барнауле также в районе ВРЗ по соседству со следственным комитетом неизвестные вскрыли банкомат и вытащили из него более 3 млн рублей.

Алтапресс

Инцидент подтверждаем. Обрушение конструкции навесного потолка произошло в зоне 24 после окончания работы офиса. Пострадавших нет. На ночь помещение было закрыто для устранения последствий. В настоящий момент зона 24 в отделении возобновила работу в штатном режиме.

Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк