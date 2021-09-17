Алтапресс: Мир посмотреть, себя покормить. Подборка гастрономических туров по Алтаю и российским регионам

Altapress.ru собрал подборку туров, под которые нужно оставить место в желудке. Местные красоты, национальный колорит, кулинарные мастер-классы и очень-очень-очень много еды. После этого придется серьезно подумать о занятиях спортом, чтобы привести в себя форму.

Мед. tourargo.ru.

Алтайский край и блюда с дикоросами

Продолжительность — 6 дней.

Еда

Новый гастрономический тур откроет для участников несколько кулинарных направлений — это сибирская, немецкая кухня.

Блюда староверов можно будет попробовать в селе Солоновка в «Кержацких палатях», доме переселенцев 1895 года постройки. Не обойдется и без старообрядческих свадебных блюд в селе Сибирячиха.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая. Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс» «Трактир Гоголя». Пресс-служба компании «Курорт Белокуриха». Село Солоновка Новичихинского района. Анна Зайкова «Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев. «Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

В Белокурихе участники тура посетят трактир «Гоголь», где готовят блюда по мотивам произведений писателя. Сам ресторан оформлен в стиле дворянской усадьбы.

В туре можно отведать не только блюда минувших лет, но и будущего. В Барнауле попробуйте «новую алтайскую кухню», которая наделяет традиционные блюда новыми вкусами, добавляя в них дикоросы и лекарственные травы. Вареники с крапивой, десерт с чагой, шампанское на березовом соке и многое другое — все это в меню тура.

Развлечения

Экскурсии по Бийску, Белокурихе, Барнаулу, посещение «Андреевской слободы», Лебединого заказника, музея в селе Сибирячиха, где гости переоденутся в традиционные костюмы и посмотрят на обряд «Окручивание невесты».

Стоимость: 45,9 тыс. рублей.

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

Владикавказ и фыджин

Продолжительность — 4 дня.

Еда

Во время тура вы попробуете фыджин (сочный мясной пирог), говяжий язык в соусе цахтон, колбасу из рубленного мяса, обжаренного на гриле, и нартский хлеб. Все это подадут в осетинской пивоварне к пяти видам пива.

Шашлыки, люля-кебаб, осетинские пироги и национальные напитки участники тура попробуют на аланском вечере с танцевальной, акробатической и сценическо-боевой программой.

Также в программе — пикник в горах, на Арахонском перевале.

Осетинский пирог. belayalenta.com. Пиво. Бокал СС0 Сочный шашлык. Фото предоставлено Алейским мясокомбинатом.

Развлечения

Прогулка по старинной части Владикавказа, творческая шоу программа, представление конно-драматического театра Нарты. Также участников ждет экскурсия на джипах к Кахтисарскому перевалу и Даргавскому некрополю — крупнейшему на Кавказе комплексу наземных и полуподземных склепов XIV-XVIII веков. Постреляете из трех видов оружия на горном полигоне. Посетите и Кармадонское ущелье — место гибели съемочной группы Сергея Бодрова — и многое другое.

Стоимость: 39, 9 тыс. рублей (без стоимости проезда во Владикавказ).

Осетия. experience.tripster.ru Осетия. experience.tripster.ru Осетия. experience.tripster.ru

Казань и эчпочмак

Продолжительность — 2 дня.

Еда

В этом туре вам откроются секреты непревзойденной татарской кухни. Вы сами приготовите восточный десерт «талкыш-калеве», токмач и эчпочмак — будет чем потом удивить друзей. Попробуете и травяной татарский чай и многое другое.

Развлечения

Экскурсия по городу: от Старо-Татарской слободы у живописной набережной и Казанского кремля до монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. Поездка в усадьбу татарского крестьянина, где представлен быт местных жителей 150-летней давности. Вы попробуете погладить одежду угольным утюгом, порубить капусту на засолку, растереть зерно, взбить масло и вытащить из печи котелок с обедом. Также в программе есть автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Стоимость: 17 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Казань).

Казань. ССО. Эчпочмак. 1000.menu. Чак-чак. inoeda.com.

Мурманск и вкус Арктики

Продолжительность — 3 дня.

Еда

В гастрономическом туре по Мурманску вам откроется традиционные саамские блюда с ее похлебками и олениной и современная кухня с морепродуктами. Также вы надолго запомните вкус самой северной ягоды — морошки.

Развлечения

Обзорная экскурсия по Мурманску, поездка в Териберку и посещение «Кладбища кораблей», песчаного и каменного пляжей, а также водопада. На предприятии «Кольский край» можно будет увидеть, как в промышленных масштабах создается варенье, соусы и замораживаются ягоды.

Стоимость — 49,5 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Мурманск).

Мурманск, полярное сияние. vk.com/meteodnevnik Ягоды, брусника. ССО.

Йошкар-Ола и дичь

Продолжительность — 4 дня.

Еда

В этом туре вы познакомитесь с марийской кухней. Вы научитесь делать подкоголи (что-то вроде пельменей или вареников) с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов, а также трехслойные марийские блины коман мелна. Попробуете суп в хлебе, испеченном с добавлением трав, и салат «Акпатыр» их трех видов мяса.

В гастромузее вы отведаете местные сыры, колбасы, бальзамы, мед и чай. Также не обойдется без дичи из охотничьего хозяйства. Обязательно попробуете жаркое из лося, кабана или утки с томлеными овощами и сочный ягодный пирог, крафтовое пиво и многое другое.

Подкоголь. 1istochnik.ru

Развлечения

Участников ждет экскурсия по Йошкар-Оле с обязательной встречей с Йошкиным котом. Можно будет увидеть работу динамической скульптуры «Вход господень в Иерусалим» — под красивую мелодию из-под часов архитектурного комплекса выезжают фигурки апостолов и Христа.

Вы отправитесь в странный национальный театр М. Шкетана, где услышите такие марийские инструменты, как шувыр (волынку), кюсле (гусли), тюмор (барабан) и научитесь танцевать дробушку.

Побываете и в этнокомплексе с марийским домом, где поиграете в национальные игры, а на набережной Амстердам пройдете квест под предводительством «купца-приведения».

Стоимость — 16 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Москву, откуда и начинается тур).

Йошкар-Ола. pixabay.com.

Краснодарский край и вино

Продолжительность — 6 дней.

Еда

«Да здравствует гедонизм» — девиз этого тура. Вы отведаете блюда из свежих морепродуктов: мидии в белом вине, вонголе в масле на травах, черноморские рапаны в нежно-сливочном соусе, улитки и многое другое. Попробуете местные сыры и научитесь правильно сочетать их с напитками. И, конечно, не обойдется без местного вина — его будет очень и очень много.

Анапа CCO

Развлечения

Отправитесь на Таманский полуостров в центр энологии, где вам откроются секреты рождения вина. Побываете в долине Лефкадия с ее лавандовыми полями, трюфельными рощами и виноградниками. Посетите улиточную ферму, легендарный Абрау-Дюрсо и множество других винных домов.

Стоимость: 72 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Анапу).

Алтапресс