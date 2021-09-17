Алтапресс: Твой выход, Бетти. Как девушку из Нигерии этапировали из Москвы на Алтай и осудили

Судьба нигерийских девушек, которые приезжают в богатую по африканским меркам Россию с радужными надеждами, редко бывает счастливой. Вот и 30-летняя Бетти Ефеомо Осаренмвхиа тоже не из тех, у кого все сложилось. В конце августа еще одну черную главу в ее историю жизни вписал Новоалтайский горсуд, признавший ее виновной в мошенничестве. На Алтае она оказалась не по своей воле — но по своей вине.

Нигерия. Pixabay.com

Горячие новости из холодного края

Осенью 2013 года сразу несколько тюменских СМИ выдали горячие новости о поимке в Сургуте двух девушек из Нигерии вообще не имевших документов. По-русски они не говорили, но признались через переводчика: занимались проституцией.

Имен СМИ не называли, и была ли среди героинь новостей Бетти Ефеомо Осаренмвхиа, мы не знаем. Но примерно в это же время, осенью 2013-го, Сургутский горсуд вынес решения по двум гражданкам Нигерии (они есть в картотеке суда).

Монику Диала и Бетти Осаренмвхиа он признал нарушителями миграционных законов.

Паспорт потеряла в сауне

Бетти, которой в тот момент было всего 22, объяснила суду: документы, подтверждающие право на пребывание в России, потеряла, за новыми в миграционную службу не обращалась. А паспорт потеряла, когда пошла в сауну.

На суде у нее была поддержка — «хорошая знакомая»: она рассказала, что предоставила гражданкам Нигерии свою квартиру для временного проживания, а паспорт и миграционная карта у Бетти точно были.

Судья с показаниям женщины отнесся критически.

Так или иначе, срок ее пребывания в России закончился, и, как считал судья, она нарушила миграционные законы. Девушку оштрафовали на 2,5 тыс. рублей. А дополнительным наказанием стало принудительное выдворение за пределы России.

Полиция. altapress.ru

Выдворили повторно

В январе 2014 года тюменские СМИ сообщили, что нигерийские девушки выдворены из России, о чем сообщила тамошняя службы судебных приставов. Однако в конце 2015 года она снова предстала перед российским судом. К тому времени ей все еще был необходим переводчик.

В декабре ее остановили сотрудники полиции — но уже в Москве. Выяснилось, что у нее по-прежнему нет ни паспорта, ни миграционной карты, а срок законного пребывания в России давно истек.

Суд опять ее оштрафовал и, как и раньше, постановил покинуть страну «путем контролируемого самостоятельного выезда через государственную границу Российской Федерации».

Но дальнейшие события показали: ни контролируемого, ни неконтролируемого ее выезда из России опять не случилось. А случилось преступление.

Мужчина с телефоном. СС0

Эпизод первый: телефонное мошенничество

На какое-то время Бетти, что называется, пропала с радаров. Из нескольких судебных актов по избранию ей меры пресечения ясно, что к началу 2020 года девушка проживала в подмосковной Балашихе.

К этому времени у нее уже был ребенок (родившийся в 2018 году). А вот мужа не было. И с работой было как-то неопределенно — «не имеет постоянного и легального источника дохода», — писал об этом суд.

В январе 2020 года она умудрилась выманить у жителя Индустриального района Барнаула 302 тыс. рублей. В решениях суда нет описания этого преступления, но, судя по имеющейся информации, это было телефонное мошенничество.

Похоже, русским она к этому времени уже владела неплохо. Обманутый барнаулец написал заявление в Индустриальный райотдел полиции, где и возбудили уголовное дело.

Посылка. CC0.

Эпизод второй: посылка из-за границы

Но тогда установить виновника преступления не удалось. А в 2020 года она стала соучастницей нового мошенничества. Дело было так. Сообщник Бетти (имя которого, видимо, она так и не раскрыла) вышел на жительницу Октябрьского района Барнаула через соцсети.

О себе он сообщил нечто фантазийное («вымышленную биографическую информацию» — так в судебной акте). А затем поведал женщине, что на ее имя якобы отправлена ценная посылка с документами и деньгами по каналам дипломатической почты. Он попросил принять эту посылку — она согласилась.

В ходе переписки он выведал у женщины номер мобильного и, вероятно, имя-отчество, которые передал своей подельнице-нигерийке.

Бетти , теперь твой выход

Бетти позвонила ей 29 апреля. Представилась сотрудником таможни. Сообщила, что посылка пришла, но надо заплатить 1000 долларов США (на тот момент — 74 570 рублей), перечислив их на такой-то номер карточки. Сообщение она продублировала эсэмэской.

Но женщина проявила бдительность и поняла, что ее разводят, поэтому деньги переводить не стала. «Довести преступный умысел до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам», — рассказывает об этом судебное решение.

Уголовное дело по этому факту возбудили в Октябрьском отделе полиции.

В барнаульском СИЗО-1 начали вырезать снежные фигуры к Году Кролика. Михаил Хаустов

Москва-Новоалтайск

А затем дело из Октябрьского отдела передали в Индустриальный. Нелегалку довольно быстро отыскали и взяли под стражу, несмотря на малолетнего ребенка. 17 августа уголовные дела соединили в одно производство, а 19-го ее уже задержали и отправили под арест в одним из московских изоляторов.

Про нее на какое-то время забыли — по крайней мере, московский следователь никаких следственных действий с ней не проводил, в суде даже звучало, что он позволил «явную волокиту».

Барнаульский следователь ходатайствовал о ее переводе в Алтайский край — в СИЗО-1, что и было сделано.

Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.

Получила реальный срок

Дело Бетти Ефеомо Осаренмвхиа передали в Новоалтайский горсуд в июне 2021 года — Новоалтайск, где был прописан один из потерпевших, считался местом окончания покушения на хищение денежных средств.

Обвинили ее в покушении на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. То есть в преступлении по ч. 3 статьи 30, ч. 4 статьи 159 УК РФ. В деле было два эпизода, объединенных общим умыслом на хищение чужого имущества.

Нигерийская девушка. Pixabay.com

К моменту начала суда она все еще находилась в СИЗО. На суде нигерийку представляла барнаульский адвокат Яна Булгакова. Она воздержалась от комментариев по этому делу, но все же сообщила, что Бетти признана виновной, ее наказание — 1 год 8 месяцев колонии.

Судя по скорости вынесения приговора (первое заседание прошло 20 июля, приговор вынесли 20 августа) дело рассмотрели в особом порядке — когда обвиняемый признает вину и просит рассмотреть его без судебного следствия.

Судьбы нигериек

Добавим, что три года назад многие российские и отдельные зарубежные СМИ писали о том, как попадают в России нигерийские девушки. Многие приезжают по студенческим визам — хотя получить образование, выйти в люди. Но большая часть африканок становится проститутками.

Девушка из Африки. Pixabay.com

Истории нигерийских проституток похожи одна на другую, а все вместе — на хрестоматийный сюжет из жизни: девушка приехала в столицу, чтобы учиться, но не поступила, — рассказывала, например, Lenta.ru.

А когда нигерийка прилетает в Москву, ей объясняют: за оформление приглашения от института, покупку билета и все прочее им, благодетелям, пришлось заплатить около 50 тыс. долларов США. Деньги нужно вернуть. А отрабатывать придется телом.

Издание сообщало, что притоны держит нигерийский криминалитет.

Африка. Pixabay.com

Бетти и Нигерия

Родилась 22 апреля 1991 года в Нигерии, гражданка Республики Нигерия. Не работает. Образование средне-специальное. Не замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2018 года рождения.

Нигерия — государство в Западной Африке. Преимущественно аграрная страна с большими запасами нефтяных и прочих ресурсов, сообщает Википедия. Численность населения Нигерии — свыше 210 млн человек.

Является крупнейшей экономикой Африки по размеру ВВП. Однако в 2010 году 70% населения жило за чертой бедности.

Алтапресс