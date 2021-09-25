Алтапресс: «Конь, держи корону крепче». Барнаул обрел новый герб в трех вариациях

24 сентября на заседании Барнаульской гордумы депутаты большинством голосов утвердили новый герб города, представленный в трех видах. Как будет выглядеть новый символ краевой столицы и когда его введут в обиход — в материале altapress.ru.

Новый герб Барнаула. barnaul.org

Как выглядит герб Барнаула сейчас?

На нынешнем геральдическом щите изображена дымящаяся доменная печь с желтым огнем внутри, означающим плавление серебряных горных пород.

Над печью «скачет» конь — символ движения вперед, преодоления препятствий, силы духа барнаульцев и стремления к достижению целей.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Лент и короны на старом гербе нет.

Для чего меняют внешний вид барнаульского герба?

Ранее стало известно, что современные герб и флаг Барнаула нельзя внести в Государственный геральдический регистр Российской Федерации (РФ). Из символики необходимо убрать бегущего коня, который означает принадлежность города к Томской губернии.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

«С учетом того, что административно-территориальное устройство в нашей стране изменилось, Геральдический совет при Президенте РФ неоднократно указывал нам на необходимость убрать с внутренней части щита серебряного коня, так как он обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии. Поэтому сегодня мы говорим о возвращении городу исторического герба, который составляют плавильная печь и горные породы», — отмечает заместитель главы городской администрации Юрий Еремеев.

Факт

По рекомендациям Геральдического совета, для регистрации герба Барнаула нужно исключить изображение коня, поскольку это животное на зеленом поле отсылает к принадлежности Барнаула к Томской губернии. Для определения статуса столицы требуется правильное обрамление фигур за пределами щита: венчающей щит короны, щитодержателей, подножия и лент.

В каких вариациях представлен герб?

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Депутаты утвердили герб в трех видах: малом, среднем и парадном.

Теперь геральдический щит выглядит так: в зеленом поле на фоне лазоревого (синего. — Прим. ред.) неба стоит сереброплавильная печь. Она сложена из двух червленых (красных. — Прим. ред.) горнов с золотистыми огнями внутри.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова. Новый герб Барнаула. barnaul.org 24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Второй вариант герба увенчан башенной короной — с пятью зубцами и лавровым венком на обруче. К третьему, парадному, добавляются лента ордена Октябрьской революции и щитодержатели — белогривые кони с золотыми копытами, стоящие на зеленой земле с пучками травы.

Применять герб разрешат в многоцветной и одноцветной версиях.

Как правильно пользоваться новым гербом?

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

При одновременном размещении Государственного герба России или Алтайского края и региональной столицы, барнаульский геральдический щит правильно располагать справа. Если задействованы все 3 герба, то герб города помещается справа от федерального (находящегося в центре), пишут на официальном сайте Барнаула.

Когда заменят символ?

Использовать гербы в установленном порядке можно уже после того, как опубликуют решение гордумы.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Прежнюю символику пока также можно использовать. Переход к новой геральдике будет постепенным и полностью его планируют осуществить к 2030 году, подчеркивает Еремеев.

Как новый герб зарегистрируют на федеральном уровне?

Юрий Еремеев,

заместитель главы администрации Барнаула:

Согласно федеральному законодательству, у муниципалитетов могут быть официальные символы, к которым относятся герб и флаг. Они обязательно должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, а именно в Геральдическом совете при Президенте РФ.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Чиновник уточнил, что в геральдике важна и описательная часть, единогласно принятая депутатами.

Когда начнется официальная регистрация символа?

Юрий Еремеев,

заместитель главы администрации Барнаула:

Мы не заинтересованы в затягивании процесса регистрации отличительного знака краевой столицы. Думаю, уже в середине осени мы подадим необходимые документы для процедуры.

Во сколько новый герб обойдется городскому бюджету?

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Дополнительных финансовых расходов для регистрации и введения герба не потребуется, говорит Еремеев.

Какие еще символы претерпят изменения?

Трансформация ждет флаг Барнаула и герб Алтайского края.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Напомним, в июле член геральдической комиссии региона Сергей Чеков рассказал, что по правилам, на гербы запрещено наносить Московский кремль, Медного всадника и некоторые другие элементы.

Сергей Чеков,

член геральдической комиссии Алтайского края:

Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм. Например, станков, специальных инструментов и другого.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Станки и инструменты рекомендуется заменять традиционными условными знаками или аллегориями — молниями для электроэнергии, сквозным ромбом — для текстильного производства. Щит герба должен иметь одно поле. Оно может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию.

Когда начали обсуждать изменения герба?

В октябре 2019-го полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе провел координационное совещание по разработке и утверждению официальных символов.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Тогда эксперт обратил внимание губернаторов на то, что некоторые гербы не соответствуют нормам и требованиям и не утверждены надлежащим образом геральдическим советом. Регионам поручили устранить недочеты.

На новость об изменении герба политики и общественные деятели отреагировали по-разному. Вот что они сказали.

24 сентября 2021 года в Барнауле утвердили новый герб. Анна Зайкова.

Вячеслав Франк,

мэр Барнаула:

Это большая ответственность — решение изменить герб города. Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и граждане.

Сергей Струченко,

председатель Барнаульской городской думы:

Люди давно привыкли к тому гербу, который у Барнаула есть сейчас. Но, с другой стороны, есть рекомендации экспертного сообщества. Специалистам действительно виднее. Но отношение к изменениям, конечно, неоднозначное.

Михаил Литвинов. vk.com.

Михаил Литвинов,

политолог:

Герб Барнаула, как, впрочем, и герб Алтайского края, отражают в себе большой исторический пласт, без которого не было бы ни Барнаула, ни Алтайского края. В этой связи возникает возникает вопрос — на что поменять историю?

Факт

Герб с печью и конем вверху Барнаулу даровали в 1846 году.

Алтапресс