ГОРНЯК22 17.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Камазист, задавивший трех женщин в Барнауле, за год девять раз лихачил на дороге

Горняк22
15 часов Ago

На водителя «КамАЗа», сбившего трех женщин на пешеходном переходе, в течение года составили девять административных материалов, сообщает «КП-Барнаул».

КамАЗ сбил людей на Змеиногорском тракте. vk.com/incident22.

Напомним, трагедия произошла днем 6 сентября рядом с остановкой общественного транспорта Октябрьский садовод.

На месте погибли две женщины, третью в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшую.

В данный момент по делу проводят многочисленные экспертизы. Пока что установили, что 33-летний водитель ехал трезвый.

«В рамках дела подняли протоколы о предыдущих нарушениях. За последний год на водителя составили семь административных материалов за превышение скорости и два за нарушение правил дорожного движения», — отмечает издание.

По словам очевидцев, камазист не успел сбросить скорость перед пешеходным переходом и, чтобы избежать столкновения с машинами, выехал на встречную полосу, где по зебре шли женщины.

Водителя отправили под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее altapress.ru вспомнил несколько страшных ДТП в Алтайском крае, в том числе и наезд на женщин на Змеиногорском тракте.

Алтапресс

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