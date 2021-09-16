Алтапресс: Кульминация бабьего лета. В Алтайском крае потеплеет до +25 градусов
Ясную и теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 16 сентября, следует из сообщения регионального Гидрометцентра.
Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов
Дневные температуры в регионе составят +20…+25 градусов. Ветер будет южным, 2−7 метров в секунду, местами порывы 12 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса. Ветер южный 2−7 метров в секунду.
Ранее altapress.ru сообщал, когда в регионе закончится бабье лето.