ГОРНЯК22 17.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Кульминация бабьего лета. В Алтайском крае потеплеет до +25 градусов

Горняк22
15 часов Ago

Ясную и теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 16 сентября, следует из сообщения регионального Гидрометцентра.

Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов

Дневные температуры в регионе составят +20…+25 градусов. Ветер будет южным, 2−7 метров в секунду, местами порывы 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса. Ветер южный 2−7 метров в секунду.

Ранее altapress.ru сообщал, когда в регионе закончится бабье лето.

Алтапресс

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