Алтапресс: Друг в овечьей шкуре. Как возможный подельник Роберта Пальталлера наследил в Алтайском крае, предав старого товарища

В прошлом году барнаульский бизнесмен Сергей Гераскин передал в займ своему другу Михаилу Карпенко 3,5 млн рублей. В качестве залога тот предложил 10 квартир в селе Майма, но договор залога так и не был заключен ввиду отсутствия документов. Сейчас партнер Гераскина под следствием по делу о крупном хищении в Республике Алтай. Деньги канули в лету, на квартиры наложен арест из-за банкротства, а сам бизнесмен безуспешно пытается доказать, что стал жертвой мошеннической схемы. В чем суть проблемы и при чем здесь нашумевшее дело Роберта Пальталлера, altapress.ru рассказал участник событий — Сергей Гераскин.

Деньги. Криминал. pixabay.com.

Дружба дружбой…

Семьи Сергея Гераскина и бывшего руководителя Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (единственным учредителем «АИЖК РА» является Республика Алтай. — Прим. ред.) Михаила Карпенко дружат уже более 10 лет. Как признается бизнесмен, до прошлого года ничто не предвещало беды, поэтому после предложения товарища поучаствовать в крупном строительном проекте минобороны, мужчина долго не раздумывал.

«Они вместе работали на Майминском заводе железобетонных изделий. С этого времени между ними сложились доверительные отношения, они дружили семьями, вместе проводили свободное время, отмечали праздники», — говорится в вводной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела регионального Следственного управления СК России.

Шашлык. pixabay.com

К слову, именно во время дружеских посиделок и было озвучено заманчивое предложение. Карпенко пригласил Гераскина на свою дачу в селе Зудилово. Там уже был Павел Максимов — представитель «Центра проектного финансирования» в Сибирском федеральном округе и еще один важный участник событий.

Во время непринужденной беседы мужчины обсудили потенциальные проекты для удачных вложений, в том числе покупку элеватора в Благовещенском районе, а также участие в строительстве жилья в Алтайском крае и Кемеровской области для нужд Минобороны России.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

«Сейчас я понимаю, что ни Михаил Карпенко, ни Павел Максимов и не собирались участвовать в каких-либо проектах. Они просто хотели провернуть авантюру — выудить у меня деньги и на этом успокоиться», — рассказал собеседник.

10 объектов в Горном

Строительство жилья заинтересовало Гераскина гораздо больше остальных предложений. Карпенко и Максимов тут же начали наступление. Они объяснили, что для вхождения на торговую площадку в разгар строительного сезона нужно вложить 12 млн рублей, якобы для того, чтобы подтвердить свою надежность как застройщика.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

При этом Карпенко честно признался, что у него нет денег для такого крупного инвестирования. Собственно, все и затевалось для того, чтобы улучшить финансовое положение руководителя «АИЖК РА». О том, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию с 2019 года находится в процессе наблюдения и уже назначен временный управляющий, мужчина скромно умолчал.

«Я даже и подумать не мог, что нужно проверить фирму друга. Все-таки 13 лет знакомы. Тем более я потребовал залог. Карпенко и Максимов предложили 10 квартир на ул. Карьерная, 10, принадлежавших компании „Специализированный застройщик Центр арендного жилья“, которой фактически владел Михаил. То есть, он был конечным бенефициаром. Более того, они обязались ежемесячно выплачивать 16% от займа», — пояснил Гераскин.

Дом на ул. Карьерная, 10 в селе Майма (Республика Алтай). Фрагмент спутниковой фотографии. Google. Карты.

Карпенко и Максимов даже продемонстрировали список квартир. Но тут возникла первая трудность — недвижимость была недооформлена, поэтому на оплату госпошлины потребовалось 500 тыс. рублей.

Карпенко получил эти деньги от Гераскина. Факт подтвержден распиской от 25 мая (копия есть в распоряжении редакции). Но залог так и не был оформлен: якобы Росреестр отказался регистрировать сразу все квартиры, и теперь их будут узаконивать пачками по три штуки.

Ни денег , ни квартир

Главное — выманить деньги СС0

Спустя неделю Михаил Карпенко снова вышел на связь и заявил, что для вхождения в проект срочно нужна часть займа — 3 млн рублей.

«Он успокаивал: квартиры в процессе оформления и нужно немного подождать. А вот проект мы можем упустить, если не внесем часть суммы прямо сейчас. На тот момент у меня не было таких денег в свободном обороте. Я связался со своим бизнес-партнером. Тот согласился занять деньги Карпенко», — рассказал собеседник.

Чуть позднее, в офисе Гераскина в присутствии юриста стороны — партнер предпринимателя и представитель компании «СЗ ЦАЖ» Михаил Карпенко — подписали договор займа на 12 млн рублей. В нем был прописан залог — 10 квартир (от 60 кв. м до 80 кв. м), стоимостью в 1,3 млн рублей.

Карпенко получил 3 млн рублей наличкой, о чем свидетельствует подписанная им расписка (копия есть в распоряжении редакции).

Деньги. СС0

Факт

Отметим, что было составлено и подписано несколько договоров займа без даты, от 25 и 29 мая прошлого года. Под первыми двумя стоят автографы бизнес-партнера Сергея Гераскина и Карпенко, под вторым — Карпенко и Гераскина.

В течение трех месяцев Михаил Карпенко регулярно «отстегивал» своим партнерам проценты за пользование заемными средствами. Он успел перечислить Сергею Гераскину 120 тыс рублей. Бизнесмен отметил, что больше ни копейки не увидел от своего «лучшего друга».

Он не раз звонил Карпенко, пытаясь выяснить, что случилось, но получал только отговорки — мол, возникли непредвиденные трудности в Горном Алтае, которые должны скоро решиться.

Горный Алтай. Туризм. СС0

«Я понял, что Миша Карпенко меня обманывает только в августе прошлого года. Тогда-то я и потребовал вернуть деньги. Тот меня заверил, что они с Максимовым скоро вернут всю сумму. Они ведь так никуда и не вложили полученный заем. Полагаю, горе-бизнесмены за наш счет раздали долги, прекрасно отдохнули, поразвлекались. А проценты заплатили, чтобы банально усыпить бдительность и потянуть время», — печально заключил Сергей Гераскин.

Кроме того, бизнесмен узнал, что дом, где находились квартиры для залога, арестован, а компанию Карпенко вот-вот обанкротят.

Уголовное дело — за дело

В сентябре появилась еще одна новость — Михаил Карпенко задержан по обвинению в мошенничестве (4 ст. 159 УК РФ) и присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) бюджетных денег.

ФСБ. СС0

По информации правоохранительных органов, Карпенко совместно с экс-премьером Республики Алтай Робертом Пальталлером, как предполагается, совершил хищение бюджетных средств на сумму в 94,3 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Сергей Гераскин сделал вывод, что его друг оказался не чист на руку и вся история с инвестиционным проектом может быть продуманной мошеннической схемой.

Свои выводы бизнесмен озвучил правоохранительным органам. Его внимательно выслушали, но возбуждать уголовное дело не стали «в связи с отсутствием в деяниях Карпенко М. В, Максимова П.В. состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК» («Мошенничество»).

Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай. altai-republic.ru

Тот факт, что бывшие партнеры Сергея Гераскина взяли большую сумму и «пользовались полученными заемными денежными средствами по своему усмотрению (тратили на свои нужды, выплачивали свои долги и т. п.), не является доказательством умысла на неисполнение обязательств, поскольку договоры займа денежных средств от 25.05.2020 г. и 29.05.2020 не предусматривают каких-либо целей». Об этом говорится в ответе на обращение бизнесмена в следственный комитет и прокуратуру.

«При этом, Карпенко, будучи на свободе под подпиской, умудрился купить в Новосибирском салоне новенький автомобиль премиум-класса (Toyota Camry), который оформил на свою дочь. Плюс к этому, насколько мне известно, он в целом ни в чем себе не отказывал», — заметил Гераскин.

Версия событий Михаила Карпенко

В свою очередь обвиняемый в хищении руководитель «АИЖК РА» рассказал следственным органам, что его компания с 2019 года действительно находилась под наблюдением и судом был назначен временный управляющий.

Главные цели процедуры банкротства. Архив компании «Банкирро»

Предприниматель оказался в незавидном финансовом положении, что и подвигло его искать новые бизнес-проекты. Неплохой вариант предложил Павел Максимов, компания которого заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Алтай. В рамках данных договоренностей и было предложено фирме «АИЖК РА» поучаствовать в качестве заказчика в строительстве жилья для нужд Минобороны России.

Не имея собственных средств, Карпенко обратился к Сергею Гераскину с просьбой занять большую сумму. К слову, мужчина утверждает, что его товарищ знал о процедуре наблюдения.

Карпенко не отрицает, что брал деньги на оформление квартир у своего друга Сергея Гераскина. Единственное расхождение состоит в том, что Михаил якобы взял не всю сумму, а только половину от заявленных 500 тыс. рублей, которые тут же направил на оформление квартир для залога. Остальную часть он хотел забирать по мере необходимости. Однако в расписке указал всю сумму, полагаясь на доверительные отношения с Гераскиным.

Горнолыжный комплекс «Манжерок». altai-republic.ru

Далее, согласно вводной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Карпенко все же оформил 10 квартир, которые должны были выступить в качестве залога.

Для того, чтобы соблюсти все формальности, нужно было оформить договор купли-продажи между «СЗ ЦАЖ» и «АИЖК РА», которые ранее возглавлял Карпенко. Проблем возникнуть не должно было, но сделку «заблокировал» временный управляющий «путем подачи иска в суд и наложения ограничений на регистрационные действия». Именно поэтому по версии Карпенко, Гераскин и его партнер не дождались обеспечения договора займа залогом.

Борьба с безнаказанностью

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Все это происходило весной 2020 года, а осенью Карпенко арестовали, поэтому он не мог исполнять взятые на себя обязательства.

«На момент заключения договора он предполагал, что сможет исполнить свои обязательства по договору займа, денежные средства он себе не присваивал», — сказано в постановлении.

Однако, по словам Сергея Гераскина, тот факт, что, будучи в затруднительном финансовом положении, Михаил Карпенко и его семья ни в чем себе не отказывали, говорит сам за себя. И купленный автомобиль — лишнее тому подтверждение.

Пляж в Анаклии. gruziapro.ru.

Тем временем бизнесмен не оставляет надежды призвать бывшего друга к ответственности и доказать следственным органам, что Карпенко «наследил» не только в Горном Алтае вместе с Пальталлером, но и в Барнауле, обманув старого друга. Он намерен и дальше обращаться в следственные органы, в том числе в федеральную прокуратуру.

По его словам, нет ничего хуже безнаказанности. А судя по поведению Михаила Карпенко, бывший партнер чувствует себя прекрасно и совесть его не гложет. Но Гераскин не может похвастаться тем же. Сейчас на нем лежит обязательство перед партнером — отдать 3,5 млн рублей, выданных им фактически под честное слово Карпенко.

Алтапресс