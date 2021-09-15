ГОРНЯК22 15.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Бабье лето вернулось в Алтайский край на фоне двух штормпрогнозов

Горняк22
7 часов Ago

Теплую, но достаточно ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 15 сентября — в регион пришло бабье лето.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

По информации алтайского Гидрометцентра, дневные температуры будут балансировать в диапазоне +19…+24 градуса. В регионе будет преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +19…+21 градус.

При этом, ранее синоптики объявили два штормовых предупреждения — из-за ночных заморозков до -2 градусов и высокой пожароопасности.

Алтапресс

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