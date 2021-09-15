ГОРНЯК22 15.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 17,9 млн рублей продается «трешка» в черно-бежевых тонах с сауной и задумчивым котом

Горняк22
7 часов Ago

Элитную недвижимость в экологически чистом районе краевой столицы продает сам владелец. Трехкомнатная квартира находится на четвертом этаже в доме на Змеиногорском тракте, 104-в. Ее площадь — 132 кв. м. Цена — 17,9 млн рублей или 135,6 тыс. за «жилой квадрат».

В Барнауле за 17,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-в. "Циан".

Дом, в котором расположена «трешка», построен в элитном охраняемом поселке. На территории установлено видеонаблюдение, спокойствие жильцов подъезда охраняет консьерж.

Окна квартиры выходят на сосновый бор. Она довольно отдалена от транспортных магистралей, но из поселка удобно добираться до остановок общественного транспорта.

«Трешка» наполнена сочетанием современного стиля и классического минимализма с элементами хай-тека.

Комнаты расчерчены геометрическими фигурами — полукружиями арок и прямыми линиями декора стен. Одну из них удачно дополняет фигура задумчивого кота.

Несмотря на то, что основная часть пространства выполнена в черно-бежевых тонах, квартира не выглядит темной. Наоборот, благодаря такому дизайнерскому ходу она кажется еще просторней и светлее.

В Барнауле за 17,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-в.1 В Барнауле за 17,9 млн рублей продается четырехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-в. «Циан».

Важный акцент сделан на декоре окон. Легкий шифон зала и кабинета придают облачную воздушность всему объему помещений. С ним ничуть не конфликтует одна из спален, которую за уютную непринужденность можно отнести к романтическому стилю в интерьере.

В квартире есть собственная сауна, полы — теплые, а мебель изготовлена из качественных материалов, на кузне — встроенная техника. Об лаконично пишет сам продавец.

Остается добавить, что недвижимость продается со всей обстановкой и без обременений.

Алтапресс

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