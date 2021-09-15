Алтапресс: Круг замкнулся. «Барнаулкапстрой» намерен обанкротить подрядчика, с которого требовал взятку экс-руководитель компании

Сообщение о намерении гендиректора «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова подать заявление о банкротстве компании «ПромПлощадка» (руководитель Олег Зенов) на днях появилось на портале «Федресурс». Спустя несколько дней стало известно, что именно от Зенова экс-руководитель муниципального застройщика Александр Канаков и вице-мэр Барнаула Сергей Демин два года назад получили взятку в размере 3,6 млн рублей. О том, в чем суть дела, какова роль «ПромПлощадки» в коррупционном скандале и кто еще хочет «укусить» муниципального застройщика — в материале altapress.ru.

ЖК "Парковый", расположенный на ул. Парковая, 71. Сентябрь 2021 года. Анна Зайкова.

Сколько требует БКС

Сумма требования Сергея Шумова к Олегу Зенову в публикации не указана. Однако в картотеке Арбитражного суда Алтайского края сохранилось решение от 25 июня текущего года о взыскании с компании «ПромПлощадка» долга в размере более 5 млн рублей.

Из них основная задолженность составила почти 4,2 млн рублей, пеня — 990,6 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины — 16,8 тыс. рублей. Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил данное решение без изменения.

В случае возвращения долга в полном объеме, у БКС повышаются шансы достроить проблемные объекты. На сегодняшний день наиболее «болезненные» из них — ЖК «Парковый» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а).

На сегодняшний день активно ведутся работы только на первом объекте. В СМИ появилась информация о том, что завершается строительство третьей блок-секции. Она почти готова к заселению. БКС планирует сдать дом в октябре этого года.

Работа ведется и на других объектах жилого комплекса. Это подтвердил представитель подрядчика из ГК «Адалин», когда корреспонденты altapress.ru приехали к долгострою.

Суть спора между двумя строителями

Что касается задолженности «ПромПлощадки» перед «Барнаулкапстроем», то речь идет о возведении Детского досугового центра на ул. Ирисовая, 3, расположенного на участке в 2,6 тыс. кв. м.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

Согласно подписанному в августе 2018 года договора, компания «ПромПлощадка» выступила в роли инвестора, а «Барнаулкапстрой» — застройщика. Предполагалось, что после введения здания в эксплуатацию фирма Зенова станет собственником объекта.

Предварительный размер финансирования составил 12 млн рублей, в сумму вошли 2,14%, которые пошли на оплату услуг девелопера.

В декабре того же года было подписано дополнительное соглашение. Новая редакция договора инвестирования пополнилась еще одним абзацем. В нем говорится, что застройщик может передать инвестору незавершенный объект и уступить право аренды земельного участка при условии оплаты проведенных работ.

Деньги. Евро. pixabay.com.

Передача недостроенного здания прошла в декабре 2018-го. К тому моменту «ПромПлощадка» заплатила девелоперу 245 тыс. рублей, при стоимости объекта по договору в более чем 5 млн рублей.

После этого «Барнаулкапстрой» стал требовать оставшиеся деньги. Спор перешел в стены здания Арбитражного суда.

Большие траты

Сергей Шумов Анна Зайкова

Представитель компании «ПромПлощадка» в судебном заседании не согласился с суммой требований, ссылаясь на то, что «по условиям договора инвестор обязался компенсировать понесенные застройщиком расходы». Они, по мнению ответчика, были несколько скромнее заявленных.

«Барнаулкапстрой» в свою очередь доказал, что потратился не только на возведение досугового центра, но и на освоение поселка «Спутник», в котором находится объект.

ЖК «Парковый», расположенный на ул. Парковая, 71. Сентябрь 2021 года. Анна Зайкова.

Более того, компания Олега Зенова зарегистрировала право собственности на объект незавершенного строительства, соответственно к ней перешло право аренды земельного участка, рыночная стоимость которого на тот момент составляла 4,6 млн рублей. Суд отметил, что данный факт также учитывался при согласовании стоимости недостроенного здания.

«Подписание акта приема — передачи объекта освобождает застройщика от обязанности по представлению доказательств несения расходов по его возведению, поскольку ответчик согласился с данной стоимостью и обязался ее оплатить», — сказано в резолютивной части решения.

Земельный вопрос

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс».

В 2019 году «ПромПлощадка» начала борьбу с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула за аренду трех земельных участков на ул. Ирисовой с литерами 3, 5, 7. Строительная организация планировала завершить находящиеся там объекты. Но ведомство отказывалось заключать договор аренды, сроком на три года, со строительной компанией.

Суд принял сторону истца и признал отказ комитета недействительным. Он обязал ведомство устранить «допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью „ПромПлощадка“». Впереди замаячила перспектива бесконечных судебных тяжб, ведь комитет мог попытаться оспорить данное решение.

Коррупционный скандал

Взятка. Арест. Pixabay.com

Тут-то и появляются заместитель главы администрации Барнаула Сергей Демин и руководитель «Барнаулкапстроя» Александр Канаков — будущие фигуранты громкого дела о коррупции.

На днях Железнодорожный районный суд опубликовал приговор бывшему гендиректору БКС Канакову, опубликованный. В материалах дела сказано, что о споре между «ПромПлощадкой» в лице Олега Зенова и комитетом по земельным ресурсам и землеустройству стало известно Сергею Демину.

Сговорившись с Канаковым на тот момент действующий чиновник решил воспользоваться ситуацией и предложил Зенову решить его проблемы за 15 млн рублей. В числе прочего, бизнесмену пообещали убедить комитет отказаться от обжалования решения суда.

Сергей Демин. barnaul.org

Кроме того строителя заверили, что обеспечат лояльность сотрудников «Барнаулкапстроя» при подписании актов приемки выполненных работ на объекте на ул. Парковая, 71. Здесь работала другая компания Зенова — «Стройпанорама».

Предприниматель заключил договор подряда на возведение жилого многоэтажного дома на ул. Парковая, 71. В чем, по мнению суда, «Стройпанорама» имела «заинтересованность в продолжении договорных отношений» и «благоприятном отношении администрации в лице Демина».

Александр Канаков, директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Для него, как и для Канакова дело закончилось скамьей подсудимых. После получения взятки в 3,6 млн рублей оба оказались под следствием. При этом, экс-гендиректор «Барнаулкапстроя» уже отбывает наказание в колонии, а замглавы администрации Сергею Демину на днях вынесли приговор — девять лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей.

Кредитор почти на миллион

Стоит отметить, что на том же «Федресурсе» появилось еще одно сообщение о намерении подать на банкротство. Под прицелом вновь оказался «Барнаулкапстрой».

ЖК «Парковый», расположенный на ул. Парковая, 71. Сентябрь 2021 года. Анна Зайкова.

На этот раз его хочет обанкротить компания «Лайдия». Сумма исковых требований — более 700 тыс. рублей.

На сайте Арбитражного суда опубликовано решение по данному спору. Согласно материалам дела, фирма поставляла оборудование для комплектации средней школы в квартале 2023 и детского сада-яслей в квартале 2006 а. Но продавец не дождался полной оплаты за поставленный товар.

ЖК «Парковый», расположенный на ул. Парковая, 71. Сентябрь 2021 года. Анна Зайкова.

Известно, что «Лайдия» поставляет и монтирует для генподрядчиков и образовательных учреждений компьютерное оборудование, программное обеспечение, оргтехнику, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, лабораторного оборудование, офисной и школьной мебели, спортивное оборудование для спортзалов и т. д.

Алтапресс