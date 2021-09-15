Алтапресс: «Выругался словом мужского рода». Как жители Алтайского края оскорбляли судей и что им за это было

Неуважение к суду, ставшее причиной возбуждения уголовного дела на супругу и сына осужденного экс-вице-мэра Сергея Демина, — довольно редкое в Алтайском крае преступление. В 2020 году за это осудили всего нескольких человек. Их дела типичны: услышал вердикт судьи — разразился грубой бранью. А что за это бывает?

Суд. Pixabay.com

Не постеснялся отца

За покушение на убийство жителя края Максима К. осудили на 6 лет. Когда краевой суд рассматривал жалобу его адвоката, он находился в СИЗО-1. Но в заседании участвовал — сидел в особом кабинете изолятора, откуда видел и слышал происходившее.

Как только судья сообщила, что приговор оставлен в силе, мужчина отпустил нецензурное выражение — не постеснялся даже присутствовавшего в зале отца. При этом матерное слово он употребил в единственном числе, хотя судей было трое. Рапорт об этом написал судебный пристав.

Заявил , что умысла не было

Дело возбудили по статье 297, часть 2 (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи), расследовали и передали в Центральный райсуд. Однако на суде мужчина заявил, что не признает вину, так как умысла оскорбить судью у него не было.

Он объяснил, что рассчитывал на смягчение приговора. Но услышав, что снисхождения не будет, «от отчаяния выругался в свой адрес словом мужского рода в единственном числе». А главное — он думал, что его никто не видит и не слышит, так как у него якобы погас экран.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Выражение мужского рода

Адвокат же утверждал, что К. ждал, когда закончится сеанс видеосвязи, чтобы выругаться, так сказать, самому себе, это было средством эмоциональной разрядки. Но из-за технической ошибки его негромко сказанное выражение было услышано.

В ходе прений адвокат углубился в смысловую часть нецензурного выражения. Он считал, что «при наличии в составе судебной коллегии большего количества женщин» было бы логично использовать слово женского рода. Поскольку это не так, сомнения должны трактоваться в пользу его подзащитного.

Но ничего не вышло.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Не свойственно вдруг материться

К делу привлекли экспертов. Один из них пришел к выводу, что «это выражение имеет неприличную форму» и «является вульгарно-просторечным», что недопустимо в условиях публичного общения. Другой — что оно содержит «лингвистические признаки унижения и неприличной формы».

Допросили потерпевших (судей) и свидетелей — все они подтвердили, что К. употребил грубое нецензурное выражение. Причем помощник судьи и судебный пристав утверждали, что выражение было произнесено во множественном числе и, стало быть, адресатом была коллегия из трех судей.

Интересно, что сотрудница СИЗО, давая показания, сказала, что заключенные нередко матерятся в ходе сеансов видеосвязи — они сами говорят, что недовольны решением суда, так как уверены — оно было готово до того, как их привели в кабинет для для видеосвязи.

В ходе суда заслушали и показания отца осужденного. Он заступился за сына, но на вопрос суда, нет ли у его потомка привычки неконтролируемо выражаться, ответил: ему не свойственно «встать среди ночи и вдруг начать материться». Судья трактовал это не в пользу осужденного.

Суд. Приговор. Pixabay.com

Добавили 15 дней

Позицию адвоката судья назвал надуманной. А его предположение, что в адрес судей-женщин было бы логичнее услышать слово в женском роде, он отнес «к индивидуальному пониманию защитником традиций русского разговорного языка».

Сомнений в виновности мужчины у судьи не возникло. Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. А общий срок наказания (с учетом другого преступления) составил 6 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Центральный райсуд вынес обвинительный приговор в декабре 2020 года. В карточке суда указано, что приговор был изменен, однако сами изменения не указаны.

Суд. Pixabay.com

Добавили три месяца

Другой житель Алтайского края — Игорь М. — получил 5 лет колонии за незаконный сбыт наркотиков. Он тоже находился в специально оборудованном кабинете СИЗО № 1 — сидел напротив телемонитора. Краевой суд решал вопрос о продлении ему срока содержания под стражей. А услышав, что срок продлен, он разразился нецензурной бранью в адрес судьи.

Председательствующий сообщила, что это неприемлемо, что будет составлен рапорт, и она обратится с заявлением об оскорблении; секретарем все обстоятельства были занесены в протокол судебного заседания», — описывает ситуацию обвинительный приговор.

Вердикт суда: признать виновным по статье 297, часть 2. Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. А с учетом приговора по другой статье общий срок ему увеличили до 5 лет 3 месяцев.

Приговор за оскорбление судьи вступил в силу в феврале 2021 года.

Конфликт. Драка. Pixabay.com

При сходных обстоятельствах

При весьма сходных обстоятельствах признали виновным за оскорбление судьи еще одного жителя — Дениса С. Сидел в СИЗО, слушал приговор, нецензурно оскорбил судью. Разница в том, что вину признал полностью. Итог — 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты. А с учетом другого преступления — 4 года строгого режима.

Еще один осужденный — бийчанин Виталий Б. — был признан виновным по первой части этой же статьи: неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. Находясь в зале, он громко и нецензурно высказался в адрес прокурора, но затем признал вину и раскаялся.

Когда дело бийчанина о неуважении к суду рассматривала судья Бийского горсуда, прокурор заявила, что мужчина неоднократно демонстрировал неуважение к участникам процесса, оскорбляя не только прокурора, но и свидетеля.

Но раскаяние мужчины судья все же учел: наказание — обязательные работы сроком 240 (двести сорок) часов, а с учетом совершенных преступлений в колонии ему придется провести в колонии строгого режима 3 года 7 месяцев 20 дней.

На оглашении приговора Сергею Демину. Скриншот видео телеканала «Толк» / tolknews.ru

Первое дело на родственников

На этом фоне дело на супругу и сына Сергея Демина отличается от других — возможно, оно будет первым случаем уголовного преследования родственников.

Напомним, о возбуждении на них уголовного дела сообщил краевой следственный комитет 14 сентября. Инцидент произошел в зале суда — после того, как зачитали приговор Демину, его супруга и сын матерными словами обвинили судью и прокурора в некомпетентности.

В следкоме сочли, что они совершили преступление по двум частям статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду»: ч. 1 — оскорбление участников судебного заседания, ч. 2 — оскорбление судьи. На момент публикации сообщения следкома они были подозреваемыми.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Чем грозит неуважение к суду ( стать 297 УК РФ)

Часть 1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства.

наказывается штрафом до 80 тыс. рублей

или в размере зарплаты ( дохода) осужденного за период до шести месяцев,

дохода) осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов,

либо арестом на срок до четырех месяцев.

Часть 2. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия.

наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей

или в размере зарплаты ( дохода) осужденного за период до 18 месяцев

дохода) осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 480 часов

либо исправительными работами на срок до 2лет , либо арестом на срок до шести месяцев.

Источник: правовая база «Консультант плюс».

Алтапресс