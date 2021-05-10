Алтапресс: В Барнауле в честь Дня Победы до восьми вечера включили пешеходный фонтан с подсветкой 

9 мая в Барнауле включили фонтаны, в том числе и первый в городе пешеходный фонтан на улице Панфиловцев, сообщает правительство Алтайского края.

Пешеходный фонтан в Барнауле. Скриншот видео t.me/barnaul_org

В День Победы включили шесть фонтанов — «Лилия» на площади Советов, фонтаны у Алтайского краевого театра драмы, у торгового центра «Россия» (Ленина, 71) и в поселке Южном (Чайковского, 21).

«Также начал работу пешеходный фонтан с подсветкой (Панфиловцев, 22), отремонтированный в 2019 году по национальному проекту „Жилье и городская среда“», — рассказали в мэрии города.

9 мая все шесть фонтанов будут работать до 20:00 — на радость детям.

До конца мая включат еще несколько фонтанов — на ул. Малахова, 75, пр. Ленина, 90, площади Мира, пр. Красноармейском, 104, на площадке у «Сити-центра» и в Научном Городке.

«Исходя из погодных условий <…> С 9 утра и не менее шести часов в рабочие дни, не менее восьми часов — в выходные и праздничные дни», — уточнили власти режим работы фонтанов.

Напомним, в 2020 году пешеходный фонтан с 26 струями модернизировали после жалоб горожан на потопы вокруг сооружения.

Алтапресс