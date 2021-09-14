ГОРНЯК22 15.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 3,2 млн рублей продают картину известного алтайского художника

Горняк22
16 часов Ago

Житель Барнаула выставил на продажу картину известного на Алтае живописца Чорос-Гуркина. Объявление опубликовано на Авито.

Картина "Аносинский бор", Г.И.Чорос-Гуркин. avito.ru

Картина «Аносинский бор» размера 61,5×43 см написана в 1903 году сразу после возвращения Гуркина, ученика великого Ивана Шишкина, с учебы, рассказывает продавец.

«В ней еще просматривается Шишкин. У Гуркина на большинстве картин изображены реки или озера. Картин с лесом очень мало и они все ранние. Холст дублирован, картину реставрировала Добрынина Наталья Порфирьевна — ведущий реставратор Сибири. Фото до реставрации прилагаются», — говорится в объявлении.

Указана цена — 3,2 млн рублей.

Картины Григория Ивановича Гуркина, известного также под псевдонимом Чорос-Гуркин, экспонируются в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске.

Также в Республике учреждена ежегодная общественная премия имени Чорос-Гуркина, названа одна из центральных улиц столицы Алтая, открыт памятник.

Ранее житель Барнаула выставил на Авито альбом «Театръ Демона» с автографами фронтменов группы «Король и Шут». Продавец уверят, вещь мегауникальная и таких в мире всего три.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Театральный фестиваль Золотухина в Барнауле: что посмотреть и какую постановку привезет театр на Таганке

Алтапресс: Театральный фестиваль Золотухина в Барнауле: что посмотреть и какую постановку привезет театр на Таганке

Горняк22
16 часов Ago
18 сентября в Барнауле стартует четвертый всероссийский молодежный театральный фестиваль им. Золотухина. Одиннадцать театров со всей страны примут участие в конкурсной программе. Хедлайнером фестиваля по традиции...
Алтапресс: Алтайский край кардинально улучшил позиции по индексу давления чиновников на бизнес

Алтапресс: Алтайский край кардинально улучшил позиции по индексу давления чиновников на бизнес

Горняк22
16 часов Ago
По индексу административного давления на бизнес, рассчитанному за 2020 год, Алтайский край оказался на 6-м месте среди 85 регионов, поднявшись за год на 56 позиций. Это...
Алтапресс: Пусто в носу. Знаменитый барнаульский лор-врач объяснил, зачем нужно обоняние и почему оно пропадает при ковиде

Алтапресс: Пусто в носу. Знаменитый барнаульский лор-врач объяснил, зачем нужно обоняние и почему оно пропадает при ковиде

Горняк22
16 часов Ago
Потерянное во время ковида обоняние не так просто восстановить. Мало того, что оно может исчезнуть вовсе, переболевшие жалуются и на искажение запахов. Любимые цветы...
Алтапресс: По ту сторону стойки. Altapress.ru внедрился в старейшую барнаульскую гостиницу и узнал, что можно найти под кроватью

Алтапресс: По ту сторону стойки. Altapress.ru внедрился в старейшую барнаульскую гостиницу и узнал, что можно найти под кроватью

Горняк22
16 часов Ago
Один из работников гостиницы «Алтай» рассказал о профессиональной примете — никогда не говорить, что смена легкая. А если сказал — постучи по дереву и поплюй через левое плечо....
Алтапресс: Часть Барнаула два дня будет холодной: горячую воду 13 сентября отключат в двух районах

Алтапресс: Часть Барнаула два дня будет холодной: горячую воду 13 сентября отключат в двух районах

Горняк22
2 дня Ago
В Барнауле в понедельник, 13 сентября, отключат горячую воду у части потребителей Ленинского района — на 32 часа, и Индустриального — на 24 часа, сообщает СГК. Кран. Горячая вода....

Читать по теме:

ВТОПЕ: