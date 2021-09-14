Алтапресс: Театральный фестиваль Золотухина в Барнауле: что посмотреть и какую постановку привезет театр на Таганке

18 сентября в Барнауле стартует четвертый всероссийский молодежный театральный фестиваль им. Золотухина. Одиннадцать театров со всей страны примут участие в конкурсной программе. Хедлайнером фестиваля по традиции станет Московский театр на Таганке, которому многие годы служил Золотухин. Какие спектакли привезут в Барнаул — в обзоре «Афиши».

Спектакль "Горка" Московского театра на Таганке kassy.ru

«Горка», Московский театр на Таганке

Московские гости привезут спектакль «Горка» по современной пьесе многократного лауреата драматургических конкурсов Алексея Житковского.

«Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека. Воспитательница детского сада Настя пытается построить Горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за пятнадцать тысяч рублей в месяц. При этом, „Горка“ — пьеса о добре, которое существует вопреки всему», — цитирует драматурга МТА.

Спектакль поставил режиссер Данил Чащин, который известен барнаульским зрителям по постановке «Интуиция» в Алтайском театре драмы.

«Горку» покажут вне конкурса в МТА на закрытии фестиваля 24 сентября. Начало в 19:00.

«Обыкновенная история», Кемеровский ТЮЗ

Свежая интерпретация одноименного романа Ивана Гончарова от режиссера Ирины Латынниковой.

Никаких старинных костюмов и мебели — трогательную историю о переезде молодого человека из провинции в столицу рассказали в современных декорациях.

Этот спектакль откроет конкурсную программу фестиваля 18 сентября в 19:00.

«Тимур и его команда», Екатеринбургский ТЮЗ

Этой повестью зачитывались все советские дети, а его героям, которые тайно помогали старикам, старались подражать.

Режиссер Павел Пронин предлагает зрителям порассуждать — актуально ли это произведение сегодня?

«Спектакль как обсуждение. Точнее искренний диалог о несправедливости и решимости с ней бороться, о недоверии к взрослым и непростой науке принимать взрослые решения, о человеческих взаимоотношениях, искренность которых, как правило, ставится под сомнение. Одним словом, о том, о чем не решаемся говорить вслух, хотя очень хотим быть услышанными», — говорят о постановке в ТЮЗе.

Показ в МТА 19 сентября в 12:00.

«Эзоп», Альметьевский татарский драматический театр

Спектакль по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо.

В основе сюжета — легенда о древнегреческом баснописце Эзопе. Он находится в рабстве у Ксанфа, который проигрывает свой дом и имущество, а жена Клея уходит от него. Мудрый Эзоп помогает Ксанфу вернуть и богатство, и жену за свое освобождение. Но хозяин не выполняет своего обещания.

Со зрителем режиссер Денис Хуснияров везет разговор на «эзоповом языке» — таком же образном и иносказательном. Действие разворачивается на песчаном пляже, рядом со спасательной вышкой. Центральной темой стал вечный спор между материальным и духовным, мудростью и глупостью, между свободой и рабством.

Спектакль идёт на татарском языке с синхронным переводом. Показ в МТА 20 сентября в 15:00.

«Способный ученик», Вологодский ТЮЗ

Спектакль Вологодского театра юного зрителя в жанре «психологический триллер».

Тодд Боуден — успешный школьник и спортсмен, у которого много друзей. Однажды он узнает, что его сосед — нацистский преступник. Но мальчик не собирается сдавать его полиции. Вместо этого он постоянно просит старика рассказывать об ужасах войны, превращаясь из обычного подростка в чудовищного маньяка.

Режиссер и исполнитель главной роли Василий Лимонов через скромную декорацию — три стены, оклеенные газетными вырезками и полосами — предлагает зрителю подумать не о самой войне, а о ценности информации и ее доступности.

Показ в музыкальном театре 21 сентября, начало в 15:00.

«Горе от ума», Театр Афанасьева ( Новосибирск)

Новосибирский театр Афанасьева привезет на фестиваль новое прочтение школьной классики «Горе от ума».

Режиссер Сергей Афанасьев уверен, что пьеса Грибоедова прежде всего о любви. Но что происходит, когда разум преобладает над чувствами? Отчего любящие люди не могут достучаться друг до друга? И можно ли все-таки стать счастливым?

Показ в МТА 21 сентября, начало в 19:00.

«Сейчас не до любви», Глазовский драматический театр «Парафраз»

Комедия по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «В доме ночевал Бог», режиссер Дамир Салимзянов. Произведение написано по мотивам древнего мифа об Амфитрионе.

«Войны, религии, мнение толпы — мы часто усложняем себе жизнь, придумывая всё больше вещей, которые не дают нам быть с теми, кого любим. Нам хотелось бы, чтобы после нашего спектакля кому-то захотелось выключить всё и забыть про всё, кроме одного — побыть с тем, кого любишь», — честно говорят о своей задумке в театре.

Судя по костюмам, создатели постановки во всем обращают свой взор к современности — в частности, актеры в толстовках с названием спектакля сосуществуют в одном плане с артистами в древнегреческих туниках.

Смотрим 22 сентября в 15:00 в музыкальном театре.

«Гроза», Няганский ТЮЗ

Город Калинов из пьесы Александра Островского в театре юного зрителя в Нягани представили очень аскетично — сценическое пространство рассекает подиум в виде молнии, на острых поворотах которого и разворачивают стремительные события произведения.

В магически мрачном месте, где навязываются ритуалы и тотальный контроль, и разыгрывается трагическая история любви Катерины и Бориса.

Идем смотреть 22 сентября в 19:00 в МТА.

«В Москву — разгонять тоску», Челябинский драматический «Молодежный театр»

Первый в России спектакль, поставленный не по пьесе, а по рассказам драматурга и режиссера Николая Коляды.

Постановку сделали по трем произведениям: «В Москву — разгонять тоску», «Царица Тамара» и «Зоя». Это смешные и трагичные истории о женщинах, об их любви, разочарованиях и мечтах.

Идем в музыкальный театр 23 сентября в 15:00.

«В Москву — разгонять тоску», Челябинский драматический «Молодежный театр» vk.com/chelgmt

«Смерть Тарелкина», Русский драматический театр Республики Башкортостан

«Нужда меня заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб!» — эти актуальные по сей день строки Сухово-Кобылин написал в далеком 1869 году. С них и начинается спектакль РусДрамТеатра.

У работы режиссера Антона Свита о человеке, разыгравшем собственную кончину, хорошая фестивальная судьба — «Смерть Тарелкина» принесла театру Башкортостана три победы. Тем интереснее ее будет увидеть на фестивале Золотухина в Барнауле.

Смотрим в МТА 23 сентября в 19:00.

Что покажут барнаульские театры

Барнаул на фестивале представит две постановки.

Молодежный театр Алтая выставит на конкурс постановку «Мой папа — Питер Пен» по пьесе Керен Климовски в постановке режиссера Бениамина Коца. Показ 19 сентября в 20:00 в МТА.

Алтайский театр драмы тоже примет участие в конкурсе и покажет на своей сцене «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина в постановке режиссера Максима Астафьева. Пройдет он 20 сентября в 19:00.

Алтапресс