Алтапресс: Пусто в носу. Знаменитый барнаульский лор-врач объяснил, зачем нужно обоняние и почему оно пропадает при ковиде

Потерянное во время ковида обоняние не так просто восстановить. Мало того, что оно может исчезнуть вовсе, переболевшие жалуются и на искажение запахов. Любимые цветы вдруг начинают пахнуть мокрыми собаками, а свежий хлеб — тухлым мясом. Главный врач Алтайского ЛОР-центра, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский рассказал altapress.ru, почему запахи так важны для человека и что сделать, чтобы вернуть «как было».

Нос. www.pxfuel.com.

Сигнал в носу

— Обоняние — такая же сигнальная система , как и зрение , слух и осязание. О чем они могут рассказать?

— Это действительно сигналы. Просто почему-то мы придаем им меньшее значение, чем другим системам. Запахи могут поведать нам об опасности: если мы почувствовали, что пахнет дымом из кухни, значит, немедленно надо туда бежать и доставать горелый пирог.

А если еще на лестнице почувствовали запах свежей выпечки или жаркого, значит, жена что-то приготовила вкусное и хочется скорее бежать домой.

В наше время запахами активно пользуются магазины. В месте, где хорошо пахнет, хочется остаться на долгое время, а значит, больше шансов, что вы что-то купите.

И вы думаете зря что ли хлебное производство в супермаркетах чаще всего расположено в самом конце торгового зала? Запах свежеиспеченного хлеба привлекает внимание, и вы бежите туда и покупаете гораздо больше, чем нужно. А по пути покупаете еще много других товаров, может быть, вообще ненужных.

Если вы теряли обоняние, то знаете, насколько это странное ощущение: оказывается, например, что три четверти информации о еде, которую вы потребляете, у вас куда-то «потерялось». Еда кажется невкусной.

Врач Евгений Тимошенский. Altapress.ru.

— Это от того , что мы теряем и вкус?

— На самом деле вкусовых рецепторов не так много: мы можем распознавать горькое, соленое, сладкое, кислое. То есть если вы пожуете полынь при отсутствии обоняния, вы все равно поймете, что она горькая.

Но еда нравится или не нравится нам именно благодаря тончайшим ароматам. И даже вкус здесь иногда ни при чем: просто понюхав блюдо и даже не попробовав его, мы знаем, что оно вкусное.

Это хорошо показывает кухня Юго-Восточной Азии, например. Хочешь вкус мяса, посыпь безвкусную белковую массу одним порошочком, хочешь рыбу — другим. С помощью запахов можно добиться того, что вам будет нравиться любой синтетический продукт.

То же с фастудом и обильным использованием так называемых усилителей вкуса. Мозг охотнее верит химическим сильнопахнущим добавкам, чем натуральному запаху. Для тех, кто привык к гамбургерам, обильно сдобренных соусами с ароматизаторами, обычная котлета из хорошего мяса будет казаться неароматной и, стало быть, невкусной.

Еда. Фастфуд. pixabay.com.

— От чего зависит интенсивность восприятия запахов у человека?

— Организм устроен по-разному у всех людей. Поэтому одни люди — чемпионы мира по гиревому спорту, а другие и ведро поднять не могут.

Обычно при опасности, тревоге, голоде у человека активируются все сигнальные системы, в том числе обоняние. Если же человек расслаблен или не голоден, то интенсивность восприятия запахов может снижаться.

В природе имеются сильнопахнущие вещества. Таков, например, нашатырный спирт. Поэтому его используют, чтобы привести человека в чувство даже после потери сознания. Ну, а слабопахнущие вещества, например, аромат розы — не все люди вообще различают.

Курение. Олег Богданов

Как пахнет человек

— Запахи влияют на восприятие другого человека?

— Активно влияют. Если перед вами дурнопахнущий собеседник, то вы инстинктивно перестанете ему доверять, что бы он ни говорил и как бы хорошо не был одет.

Но если человек хорошо пахнет, да еще и приятно улыбается, вы, скорее всего, будете принимать его слова на веру, хотя он может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает.

Некоторые люди с очень развитым обонянием, говорят что по запаху человека могут определить, говорит он правду или лжет. Но таких «чувствительных» очень мало.

Женщина, шея, нос. СС0

— Как наш нос воспринимает запахи?

— В полости носа есть специальная зона — верхний носовой ход. Пахучие вещества, которые мы называем одоревекторами, при вдохе попадают в эту зону, связываются с определенными белками, вырабатывая электрические сигналы.

Эти сигналы по обонятельным нервам проходят через тонкую перемычку, отделяющую полость носа от головного мозга — ситовидную пластинку — и попадают в участок мозга, определяющий запахи.

В мозге формируется образ определенного запаха, который связывается с приятными или неприятными событиями. Так, мы с детства понимаем, как пахнет снег, как пахнут цветы, как пахнут вкусные или невкусные продукты. Все это хранится в белках памяти головного мозга.

В нашей обонятельной системе — в полости носа (как и у многих животных) — есть еще одна зона «чувствования» специфических запахов — вомеров орган. Это небольшое углубление на носовой перегородке, оно отвечает за восприятие полового партнера.

И если люди оказываются довольно близко и чувствуют истинный запах друг друга, то способны за несколько секунд определить, подходит ли им «данная особь» как половой партнер или нет. Причем, самого запаха они могут и не ощущать, но у человека сразу же появляется либо симпатия, либо антипатия.

Это своего рода генетический код, который считывается нашими органами восприятия и помогает создавать гармоничную пару наверняка.

Кошкин нос. открытые источники (CC0)

— И это чувство не обмануть духами и косметикой?

— На какое-то время и издалека обмануть можно. Но только истинный запах человека может передаться через вомеров орган. Не зря лучший способ узнать друг друга — танцы. Особенно, если это медленный танец после быстрого, когда активно работают потовые железы и партнеры находятся достаточно близко друг к другу, чтобы почувствовать истинный запах.

Разумеется, у животных вомеров орган развит сильнее. Достаточно легкого запаха, чтобы стая собак собралась «на свадьбу». Но люди — это социальные существа, им мало только обонятельного сигнала для принятия партнера, должен быть и зрительный и слуховой контакт, и осязание.

Парфюм. Духи. unsplash.com

— Может ли запах человека поменяться со временем?

— Может, и у этого явления есть несколько причин. Некоторые болезни в прямом смысле пахнут плохо. Еще Абу Али Ибн Сина в средние века посвятил целый трактат запахам: как пахнет человек, когда у него не в порядке печень или почки или имеется злокачественная опухоль, как пахнет пожилой человек.

По запахам действительно можно определить некоторые болезни, но, конечно, в современной медицине есть и более точные методы диагностики.

Нюх потерял

— А есть и болезни и состояния , которые влияют на запахи?

— При опухолях головного мозга бывает так, что те запахи, которые человеку всегда нравились, становятся противными или просто необычными. При появлении этого симптома необходимо обязательно дополнительно обследоваться.

Ну, а изменение восприятия запахов у беременных известно, наверное, всем. Это связано с резким изменением гормонального фона женщины.

Впрочем, запахи могут менять и любые повреждения головного мозга. Например, человек просто упал и сильно ударился головой. Повреждения ситовидной пластинки и обонятельных нервов или небольшого сотрясения мозга достаточно, чтобы нарушить обоняние.

Мозг. СС0.

Иногда плохо чувствуют запахи или чувствуют искаженно боксеры, у которых достаточно часто бывают травмы носа и головы. При сильном ударе носовая перегородка и обонятельные нервы могут повредиться, что приводит к ухудшению восприятия запахов.

Если полость носа перекрыта для прохождения воздуха полипами, утолщенными носовыми раковинами, искривленной носовой перегородкой, человек также может совсем не иметь обоняния.

У меня недавно была одна пациентка. У нее с детства был полипозный риносинусит. Счастлива в браке, вырастила троих детей, наконец-то решила заняться своим здоровьем. Мы удалили полипы и полностью восстановили носовое дыхание, появились запахи. Пациентка была безумно счастлива.

А потом приехала через месяц на прием и говорит: «Что же вы наделали? Мы с мужем почти 30 лет вместе, и все эти годы из-за полипов я не дышала носом, а теперь я чувствую, что мой любимый воняет как какой-то пес. Он ко мне — я от него. Теперь хоть разводись на старости лет». Это как раз к вопросу о важности вомерова органа.

Вообще, органы, которыми мы воспринимаем запахи, очень чувствительны. Многое способно нарушить их работу.

Грипп, ОРВИ. Открытые источники в Интернете (СС0)

— Поэтому при гриппе или коронавирусе пропадает обоняние?

— Вирус гриппа, отравляя организм, в первую очередь уничтожает как раз самые нежные нервы — то есть обонятельную систему. Иногда, переболев гриппом или ОРВИ, человек может потерять обоняние навсегда.

Коронавирус работает немного иначе. Он не только отравляет нервы в обонятельной системе, но еще и способствует образованию микротромбов в сосудах головного мозга, так что определенные зоны, отвечающие за «распознавание» запахов, перестают работать.

В этом случае возникает аносмия (полное отсутствие запахов) или паросмия (искаженное восприятие). Иногда человек даже может чувствовать запах, которого вообще нет. Или может развиваться гиперчувствительность к одним запахам и полная невосприимчивость к другим.

Лор-кабинет. Altapress.ru.

— Есть способ вернуть все на свои места?

— Универсальной таблетки или укола, к сожалению, не существует. Мы можем только хирургически исправить какие-то несовершенства носа, если они мешают работать зоне восприятия запахов, расчистить нос от излишне разросшихся полипов, восстановить дыхание, выпрямив носовую перегородку, уменьшить носовые раковины.

Если имеется явное нарушение восприятия запахов, то можно попытаться терапевтически снять воспаление и восстановить функцию обонятельных нервов. Для этого есть антигистаминные, антилейкотриеновые препараты в таблетках и топические стероиды в аэрозольном виде.

Во время лечения короновируса для профилактики образования сгустков крови как в зоне восприятия запахов, так и в других частях тела человека (легких, сосудах конечностей) используют медикаменты, разжижающие кровь, препятствующие развитию тромбоза и, таким образом, сохраняющие возможность чувствовать запахи.

Алтапресс