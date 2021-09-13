Алтапресс: Часть Барнаула два дня будет холодной: горячую воду 13 сентября отключат в двух районах

В Барнауле в понедельник, 13 сентября, отключат горячую воду у части потребителей Ленинского района — на 32 часа, и Индустриального — на 24 часа, сообщает СГК.

Кран. Горячая вода. СС0

В Ленинском районе горячую воду отключат в 9:00 утра, а вернут лишь вечером 14 сентября — до 17:00.

«Без воды останутся 38 многоквартирных домов, три детских сада, школа и больница», — рассказали энергетики.

За это время специалисты демонтируют временное оборудование для ввода участка в работу после ремонта.

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В Индустриальном районе горячую воду заберут на сутки — отключат в 9:00 утра и дадут до 9:00 утра 14 сентября.

«Воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду, на Павловском тракте и улице Малахова», — предупредили в компании.

В СГК подчеркнули, что отключения горячей воды необходимы для проведения работ в тепловой камере. А в целом — для подготовки к зимнему периоду.

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Ранее altapress.ru рассказал, когда в домах барнаульцев включат отопление, и как можно ускорить подачу жары в квартиры.

Алтапресс