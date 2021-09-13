Алтапресс: Новая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и ветра
Ветер и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 13 сентября.
Осень. Дождь. СС0
По информации регионального Гидрометцентра, днем в крае будет +11…+16 градусов. Местами дожди.
Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 12−17 метров.
В Барнауле будет +13…+15 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда в Алтайский край придет бабье лето.