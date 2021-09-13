Алтапресс: Новая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и ветра

Ветер и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 13 сентября.

Осень. Дождь. СС0

По информации регионального Гидрометцентра, днем в крае будет +11…+16 градусов. Местами дожди.

Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 12−17 метров.

В Барнауле будет +13…+15 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда в Алтайский край придет бабье лето.

Алтапресс