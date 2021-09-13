ГОРНЯК22 13.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле всего за 10,5 млн рублей продаются особняк с винным погребом, построенный на рубеже тысячелетий

Горняк22
7 часов Ago

Уютный коттедж, объявление о продаже которого на днях появилось на сайте «Циан», находится в поселке Солнечный, на ул. Первая, 25. Двухэтажный дом был возведен в 2000 году — на рубеже перехода в третье тысячелетие. Площадь особняка — 235 кв. м., размер участка под ним — 18 соток. Стоимость недвижимости — почти 44,7 тыс. за кв. м.

В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом. "Циан".

Одна из особенностей микрорайона, в котором был построен дом — развитая инфраструктура. В Солнечном есть все для комфортной жизни — бассейн, парк-отель, магазины.

Коттедж стоит на широкой и благоустроенной улице. Владелец особняка утверждаем, что его окружают очень хорошие соседи, что немаловажно для счастливой жизни за городом.

Дом, благодаря экологичному материалу толстых стен, очень теплый. В нем много комнат. Видно, что к обустройству каждой из них подошли индивидуально и со вкусом.

Владельцы пошли традиционным путем. Они не стали зацикливаться на каком-то конкретном стиле и выбрали эклектику, наполненную функциональными вещами. Для помещений были выбраны теплые цвета, приправленные яркими акцентами.

В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом.1 В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом. «Циан».

Отдельно следует отметить бассейн. Рога на стене, камин, медвежья шкура и элементы интерьера в виде диких животных отсылают к стилю «сафари», но с истинно сибирским характером.

В доме построена баня и просторный винный погреб. Здесь найдется место для большого количества бутылок — как раз для ценителей виноградного напитка.

В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом.2 В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом. «Циан». В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом.3 В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом. «Циан». В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом.4 В Барнауле за 10,5 млн рублей продается особняк с винным погребом. «Циан».

«Все в очень хорошем состоянии, заходи и живи», — говорится в объявлении.

Большая территория коттеджа благоустроена — высажен газон, зеленые насаждения. На ней расположен хозяйственный блок с летней кухней и теплица.

«Все что нужно для комфортной семейной жизни», — подытожил автор текста с описанием коттеджа.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Часть Барнаула два дня будет холодной: горячую воду 13 сентября отключат в двух районах

Алтапресс: Часть Барнаула два дня будет холодной: горячую воду 13 сентября отключат в двух районах

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле в понедельник, 13 сентября, отключат горячую воду у части потребителей Ленинского района — на 32 часа, и Индустриального — на 24 часа, сообщает СГК. Кран. Горячая вода....
Алтапресс: Европейский экспортер за небольшие деньги купил землю, склады и канализацию на Алтае

Алтапресс: Европейский экспортер за небольшие деньги купил землю, склады и канализацию на Алтае

Горняк22
7 часов Ago
В начале сентября был заключен договор купли-продажи части имущества обанкротившегося агрохолдинга «Юг Сибири». Покупателем недвижимого имущества и земли стало предприятие из Белгородской области, активно...
Алтапресс: В Минобороны РФ изложили альтернативный взгляд на готовность своих алтайских объектов к зиме

Алтапресс: В Минобороны РФ изложили альтернативный взгляд на готовность своих алтайских объектов к зиме

Горняк22
7 часов Ago
Начальник «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России отозвался на утверждения главы Алейска, опубликованные altapress.ru. Он не согласился с заявлением муниципального чиновника о неготовности к отопительному сезону жилфонда...
Алтапресс: Дорогое подполье. В Барнауле массово продают подвальные помещения в жилых домах

Алтапресс: Дорогое подполье. В Барнауле массово продают подвальные помещения в жилых домах

Горняк22
7 часов Ago
В краевой столице ведется прием заявок на участие в аукционе по продаже нежилых подвальных помещений. В лоте значится 11 позиций по приватизации муниципальной собственности. В основном это...
Алтапресс: Алкоголь, цифровизация и тревожные пациенты. Интересные подробности визита в Барнаул министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Алтапресс: Алкоголь, цифровизация и тревожные пациенты. Интересные подробности визита в Барнаул министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Горняк22
7 часов Ago
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл 11 сентября в Барнаул посмотреть, как в нескольких медучреждениях реализуется национальный проект «Здравоохранение» и ряд программ, в том числе модернизация...

Читать по теме:

ВТОПЕ: