ГОРНЯК22 11.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Путин принял Парад Победы на Красной площади и заявил, что победу над нацизмом одержал именно советский народ

Горняк22
18 часов Ago

9 мая в 10 часов утра в Москве на Красной площади начался парад Победы. Его принимает президент России Владимир Путин. Он наблюдал за торжественным маршем войск с трибуны, где также находились оставшиеся в живых ветераны ВОВ.

Владимир Путин в День Победы. kremlin.ru

Как сообщал ранее министр обороны, герой России Сергей Шойгу, в параде будут принимать участие около 12 тыс. военнослужащих.

Также ожидается, что в параде будет задействовано 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

По традиции Шойгу совершил на Красной площади торжественный объезд участников парада для приветствия военнослужащих. Церемония продолжалась около 10 минут.

После этого министр обороны доложил о готовности парада верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Президент поздравил ветеранов, военнослужащих и всех жителей России с 76 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что 9 мая — это священный праздник для всех поколений россиян.

«Вы одолели беспощадного врага. Защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу. Мы всегда будем помнить, что эту победу одержал именно советский народ», — отметил президент, обращаясь к ветеранам

В 10:20 по московскому времени была объявлена минута молчания.

После нее Путин напомнил, что в этом году 22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

«Враг хотел уничтожить нас как государство и нацию. Но преступники и убийцы понесли неотвратимое наказание. Именно советский народ сделал это, выполнил свой священный долг и освободил страны Европы от коричневой чумы», — отметил Путин.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле в честь Дня Победы до восьми вечера включили пешеходный фонтан с подсветкой 

Алтапресс: В Барнауле в честь Дня Победы до восьми вечера включили пешеходный фонтан с подсветкой 

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в Барнауле включили фонтаны, в том числе и первый в городе пешеходный фонтан на улице Панфиловцев, сообщает правительство Алтайского края. Пешеходный фонтан в Барнауле....
Алтапресс: «Мама, я жив». В День Победы в Барнауле провели трогательную акцию в память о погибших детях войны

Алтапресс: «Мама, я жив». В День Победы в Барнауле провели трогательную акцию в память о погибших детях войны

Горняк22
18 часов Ago
Детские игрушки, рисунки и даже поделки принесли барнаульцы к специальному стенду в рамках всероссийской патриотической акции «Детство, растоптанное войной». Акция "Детство, растоптанное войной"...
Алтапресс: По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

Алтапресс: По главной улице с оркестром. Как прошел парад Победы в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в Барнауле губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с ветеранами и членами регионального правительства приветствовал участников торжественного шествия войск Барнаульского гарнизона. Парад...
Алтапресс: Как Барнаул отмечает 9 мая. Выставка военной техники, парад Победы и возложение цветов у Мемориала Славы

Алтапресс: Как Барнаул отмечает 9 мая. Выставка военной техники, парад Победы и возложение цветов у Мемориала Славы

Горняк22
18 часов Ago
9 мая в столице Алтайского края отметили 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с отменой шествия «Бессмертного полка» тысячи барнаульцев искали другие...
Алтапресс: Коронавирус не сдает позиции: в Алтайском крае выявлены еще 65 заразившихся ковидом

Алтапресс: Коронавирус не сдает позиции: в Алтайском крае выявлены еще 65 заразившихся ковидом

Горняк22
2 дня Ago
В регионе вновь наметился рост заболеваемости ковидом. Еще вчера было выявлено 63 заболевших, сегодня зарегистрированы еще 65 новых случаев распространения инфекции....

Читать по теме:

ВТОПЕ: