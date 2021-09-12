Алтапресс: Трудяга в самом расцвете сил. Алтайкрайстат «нарисовал» статистический портрет барнаульца
Алтайкрайстат ко Дню города собрал факты статистики о Барнауле и его жителях, из которых можно обрисовать портрет «среднего» горожанина.
Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru.
Так, средний возраст барнаульца составляет 39 лет, он трудится на промышленном производстве и проживает в Индустриальном районе.
Средняя зарплата у среднестатистического жителя Барнаула — почти 43 тыс. рублей.
Подробности можно посмотреть в инфорграфике:
Статистический портрет жителя Барнаула. Алтайкрайстат
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