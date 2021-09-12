Алтапресс: Трудяга в самом расцвете сил. Алтайкрайстат «нарисовал» статистический портрет барнаульца

Алтайкрайстат ко Дню города собрал факты статистики о Барнауле и его жителях, из которых можно обрисовать портрет «среднего» горожанина.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru.

Так, средний возраст барнаульца составляет 39 лет, он трудится на промышленном производстве и проживает в Индустриальном районе.

Средняя зарплата у среднестатистического жителя Барнаула — почти 43 тыс. рублей.

Подробности можно посмотреть в инфорграфике:

Статистический портрет жителя Барнаула. Алтайкрайстат

11 сентября Барнаул отмечает 291-ый день рождения. Altapress.ru ведет онлайн-трансляцию с праздничных площадок.

Алтапресс