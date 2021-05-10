ГОРНЯК22 11.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Как Барнаул отмечает 9 мая. Выставка военной техники, парад Победы и возложение цветов у Мемориала Славы

Горняк22
18 часов Ago

9 мая в столице Алтайского края отметили 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с отменой шествия «Бессмертного полка» тысячи барнаульцев искали другие важные для себя мероприятия.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2021 года Анна Зайкова, ИД "Атапресс"

В центре города на пл. Сахарова работала выставка военной техники и станций технической связи. Барнаульцы смогли впервые увидеть как работает военно-космическая связь.

Десятки тысяч горожан посетили в День Победы главную памятную площадку города — Мемориал Славы. Здесь же рано утром 9 мая побывали руководители Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко. Они возложили цветы в память о героях войны к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2021 года1 День Победы в Барнауле. 9 мая 2021 года Анна Зайкова, ИД «Атапресс»

Торжественный парад войск барнаульского гарнизона прошел в этот же день на площади Советов. Здесь торжественным маршем прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Парадом командовал полковник Игорь Андросов, а принимал парад полковник Марат Усманов.

Губернатор Виктор Томенко традиционно наградил в честь праздника кадетов и курсантов, наиболее отличившихся в военной науке.

О том, как прошел День Победы на Алтае, смотрите в нашем итоговом фоторепортаже.

Вечером 9 мая в Барнауле на пяти площадках пройдет праздничный салют.

  • в Железнодорожном районе фейерверк можно будет посмотреть на пл. Сахарова
  • в Центральном — по адресу ул. Чайковского, 21 (площадь перед ДК)
  • в Октябрьском — на ул. Титова, 9
  • в Индустриальном и Ленинском районах — в парках «Лесная сказка» и «Арлекино» соответственно.

Алтапресс

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