Алтапресс: В Барнауле шестикратно вырос спрос на мангалы

Перед длинными выходными барнаульцы стали активно интересовать покупкой садовых качелей и мангалов. По данным сервиса Авито, спрос на мангалы вырос в шесть раз.

Шашлык, мангал. CC0

Спрос на садовый инвентарь среди жителей Барнаула вырос на 65% по сравнению с прошлым годом, пишет «Алтайская правда».

Помимо прочего, барнаульцы активно ищут палатки (спрос на них вырос на 73%) и гитары (на 35%).

Большинство россиян планируют провести майские выходные дома, 40% собираются на шашлыки, 36% — смотреть фильмы и сериалы, а 7% решили практиковать медитации.

Ранее altapress.ru писал, что «индекс шашлыка» за год в России вырос на 25%.

Средний чек на покупку необходимых для этого блюда товаров составил 1958 рублей.

Алтапресс