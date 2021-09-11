ГОРНЯК22 11.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Делать добро — просто. Барнаульцам в День города расскажут, как стать куратором приюта для животных

Горняк22
7 часов Ago

11 сентября в Барнауле на ул. Мало-Тобольской местные активисту проведут акцию «За живое» в поддержку приюта «Бусинка».

Пес, приют СС0

Барнаульцев познакомят с несколькими собаками и кошками, которые ищут дом и любящих хозяев.

Также любой желающий сможет записаться в кураторы животного. Куратор — это человек, который не забирает питомца из приюта, а ежемесячно, на постоянной основе спонсирует его до момента, пока пес или кот не обретет новый дом.

«Вы сможете навещать, кормить и даже дать ему имя. Каждый куратор получит именной сертификат с фото своего питомца и сумку-шоппер в подарок», — рассказали в паблике napulse.tv.

Сделать доброе дело можно будет, купив кофе, сахарную вату или крио-мороженое — вырученные средства переведут на счет приюта.

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00.

Частный приют «Бусинка» стал широко известен после того, как его волонтеры спасли из гудрона пса. Спасенную собаку так и назвали — Гудроша.

Сейчас он содержит более 450 собак и кошек. Многие животные попадают в приют в тяжелом состоянии — их лечат, реабилитируют, а затем пристраивают в добрые руки.

Алтапресс

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