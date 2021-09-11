Алтапресс: Министр здравоохранения Мурашко на День города объедет почти весь Барнаул

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко в субботу, 11 сентября, работает в Барнауле. При этом краевая столица отмечает сегодня День города.

Глава Минздрава Михаил Мурашко. roszdravnadzor.ru

Программа визита министра очень насыщенная. В ходе осмотра учреждений здравоохранения Михаил Муражко побывает в Центральном, Индустриальном, Ленинском районах Барнаула, а рабочее совещание состоится в правительстве Алтайского края в Железнодорожном районе.

Какие объекты посетит министр здравоохранения?

Во-первых, Михаил Мурашко побывает в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», где осмотрит поликлиническое отделение, ознакомится с работой канцер-регистра, отделения онкогинекологии и оперблока.

Также Михаил Мурашко осмотрит городскую поликлинику № 9 и узнает, как здесь осуществляется дистанционный мониторинг пациентов с короновирусной инфекцией. Ожидается, что здесь же министру покажут кабинет участкового врача с диспансерным наблюдением групп риска и отделение профилактики.

Позже глава Минздрава побывает на строительной площадке здания КГБУЗ «Городская поликлиника № 14», а после этого посетит Алтайский краевой кардиологический диспансер.

Завершится программа пребывания министра в Барнауле совещанием в правительстве Алтайского края.

Алтапресс