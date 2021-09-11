Алтапресс: Чиновник и градостроитель. Что известно о бывшем вице-мэре Барнаула Сергее Демине, осужденном за взятку

Бывшего вице-мэра по строительству Сергея Демина приговорили к 9 годам в колонии строгого режима. Его задержали в марте прошлого года после получения взятки за так называемое «лояльное отношение» к подрядчикам в размере 3,6 млн рублей. В октябре 2020-го дело передали в суд.

Сергей Демин. barnaul.org 1 Где родился и учился Сергей Демин

Бывший вице-мэр родом из Ростова-на-Дону. Он родился 1 октября 1963 года. В Алтайский край переехал в 1964-м. Сначала его семья обосновалась в Славгороде, потом — в Яровом.

В 1988-м Демин окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова.

Здание АлтГТУ им. Ползунова. 2 ГИС. 2 Как складывалась карьерная лестница в административном аппарате

Карьеру чиновника Демин начал осваивать в 1992 году. Он устроился в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района краевой столицы, где отработал на должности начальника около девяти лет.

2001 года — Демина назначили зампредседателя городского комитета по строительству и газификации администрации Барнаула.

2003 — 2010 годов — работал на посту председателя данного комитета.

2011 — 2015 годов — работал главным инженером в крупных строительных компаниях краевой столицы.

2015 — 2017 годов — занимал должность генерального директора «Барнаулкапстроя» ( на данный момент муниципальный девелопер находится на грани банкротства)

на данный момент муниципальный девелопер находится на грани банкротства) 10 января 2017 года — назначен на пост заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям

Кроме того, Сергей Демин был председателем градостроительного совета и возглавлял ряд рабочих групп, созданных для решения вопросов с долгостроями, возведения отеля Radisson, а также входил в городскую комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс». 3 В чем обвиняли Демина

Два года назад Сергей Демин помог своему знакомому Александру Канакову получить должность руководителя муниципальной строительной компании «Барнаулкапстрой». За услугу Канаков расплатился с чиновником путевкой в Испанию.

После назначения два товарища потребовали у одного из застройщиков (возводившего по заказу БКС многоквартирный дом) 15 млн рублей за за беспрепятственное завершение строительства жилого здания.

Задержанный в наручниках. мвд. рф 4 Где задержали экс-чиновника

В момент задержания — 16 марта 2020 года — Сергей Демин находился дома, а именно в коттедже, принадлежащем его супруге. Согласно декларации о доходах, на имя бывшего вице-мэра ни одного объекта недвижимости зарегистрировано не было.

Общая площадь особняка, принадлежащего жене обвиненного во взяточничестве, составляет 333 кв. м. Он стоит на земельном участке в 1,5 тыс. кв. м.

Леди Правосудие. pixabay.com. 5 Какой приговор вынес суд

Сергея Демина приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима

Также Демину назначили штраф в размере 15,1 млн рублей и на четыре года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Деньги. Евро. pixabay.com. 6 Какой доход был у Сергея Демина

Судя по декларации о доходах за 2018-й, годовая зарплата бывшего чиновника составляла почти 1,6 млн рублей. Таким образом, Демин получил в качестве взятки сумму более чем в два раза превышающую его официальный заработок.

Вдобавок за ним числился автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado), прицепом к нему и машиноместо на 16 кв. м.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com. 7 Резонансные вопросы, которые решал чиновник

Сергей Демин после назначения занялся генеральным планом Барнаула. Его разрабатывала компания из Санкт-Петербурга «Гипрогор».

Главный градостроительный документ был с трудом принят в 2019 году. Буквально с первых дней к нему возникала масса вопросов. Споры шли несколько лет, пока в 2021-м не началась работа по внесению изменений в генплан.

Не менее острой оказалась проблема, связанная с красными линиями. От проекта дорожной сети, в котором были указаны границы общественных территорий пострадали множество горожан. Красные линии перерезали узаконенную недвижимость — дома, земельные участки, хозяйственные объекты.

По действующему на тот момент закону, постройки нужно было снести, либо заплатить за них штраф в 5 тыс. рублей с повышением суммы до момента демонтажа. Но пострадавших оказалось так много, что чиновники были вынуждены сдаться и принять решение об отказе от проверок и придумать решение, как легализовать постройки. Документ подписали только в 2019 году. Проект землепользования и застройки, принятый вслед за генпланом, решили постепенно доработать.

Дом на Павловском тракте, 291. Барнаул. @barnaul.official.gorod 8 Что стало с компанией «Барнаулкапстрой»

В феврале 2020 года возглавлявшего «Барнаулкапстрой» (принадлежит мэрии краевой столицы) Александра Канакова задержали за получение взятки. Было установлено, что в 2019-м он получил около 3 млн рублей от директора одной из строительных организаций Барнаула. Взамен бизнесмен попросил беспрепятственно принять работы по договору подряда.

После этого на пост гендиректора БКС был назначен предприниматель, бывший кандидат в мэры города Сергей Шумов. К должностным обязанностям он приступил уже в начале марта прошлого года.

При нем был сдан, доставшийся от обанкротившегося «СтройГАЗа» дом на Павловском тракте, 291. После чего, компанию начало лихорадить из-за финансовых проблем. В 2020 году встали два объекта, которыми занимался «Барнаулкапстрой» — ЖК «Парковый» и «Клевер-Парк». В обоих случаях от задержек до сих пор страдают дольщики.

В конце прошлого года мэр Барнаула объявил о возможном банкротстве муниципальной компании. Весть об этом всколыхнула не только дольщиков, но и в целом девелопмент города. Далее администрация запустила целую программу по спасению своей компании. Борьба идет до сих пор. Мэрия заявляет, что делает все возможное для спасения «Барнаулкапстроя». Тем временем, в Арбитражный суд один за другим обращаются кредиторы компании.

Алтапресс