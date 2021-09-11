Алтапресс: Спасатели на Алтае воем сирен и минутой молчания почтили память погибшего Евгения Зиничева

Главное управление МЧС по Алтайскому краю днем 10 сентября провело траурное мероприятие в память о погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве.

Траур по Евгению Зиничеву, погибшему главе МЧС РФ. Алтайский край. vk.com/mchs22.

Напомним, Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. По официальной информации, во время учений ценой жизни пытался спасти упавшего со скалы режиссера.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России. В указе говорится: «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

10 сентября в Москве состоялась церемония прощания. Гроб с телом установили на постаменте, рядом разместили государственные и ведомственные награды. Проститься с Зиничевым пришли президент, федеральные министры, депутаты, чиновники и коллеги.

Траурное мероприятие прошло и в Алтайском крае — на Аллее «Памяти и славы» возле здания регионального МЧС.

«Представители чрезвычайного ведомства во главе с первым замначальника управления Алексеем Жуком и зампредом правительства края Игорем Степаненко, спасатели, специалисты краевого „УГОЧС и ПБ“ возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева», — рассказали в ведомстве.

Память погибшего почтили минутой молчания, а после по всему Алтайскому краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей.

«Неравнодушные к чужой трагедии граждане в знак уважения и скорби также приносят цветы к памятнику, установленному на аллее. Светлая память навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — отметили в региональном главке МЧС.

Ранее сообщили, что после трагической гибели Зиничева временно исполнять обязанности главы МЧС России будет первый замминистра, генерал-полковник Александр Чуприян.

Алтапресс