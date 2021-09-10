Алтапресс: В Барнауле сдается дизайнерская квартира в бежевых тонах и с «королевской» кроватью на пьедестале
Элитную квартиру-студию на Павловском тракте, 299 сдают посуточно. Цена варьирует от 1,6 тыс рублей до 2 тыс. рублей. Все зависит от длительности пребывания квартиросъемщика и дня недели. Площадь съемной недвижимости составляет неполные 43 кв. м.
В Барнауле за 2 тыс. рублей сдается дизайнерская квартира на Павловском тракте, 299. "Авито".
Студию позиционируют, как недвижимость премиум-класса.
«Шикарные королевские апартаменты, в новом районе города», — сказано в описании квартиры.
Несмотря на относительно небольшую площадь, квартира-студия рассчитана на четырех гостей. Им готовы предложить комфортные условия проживания, систему скидок, а для командировочных — отчетные документы и чеки.
Одна из отличительных особенностей квартиры — эксклюзивная кровать с ортопедическим матрасом.
«Она позволит вам отлично отдохнуть и почувствовать себя по-настоящему счастливым», — сказано в объявлении.
В Барнауле за 2 тыс. рублей сдается дизайнерская квартира на Павловском тракте, 299. «Авито».
Дом, в котором размещается квартира-студия, кирпичный. Он находится под видеонаблюдением, а на первом этаже сидит охранник.
Кроме того, на территории жилого здания оборудована большая парковка, есть детская площадка, в шаговой доступности разместились магазины и крупные торговые центры.