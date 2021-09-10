Алтапресс: В Барнауле сдается дизайнерская квартира в бежевых тонах и с «королевской» кроватью на пьедестале

Элитную квартиру-студию на Павловском тракте, 299 сдают посуточно. Цена варьирует от 1,6 тыс рублей до 2 тыс. рублей. Все зависит от длительности пребывания квартиросъемщика и дня недели. Площадь съемной недвижимости составляет неполные 43 кв. м.

В Барнауле за 2 тыс. рублей сдается дизайнерская квартира на Павловском тракте, 299. "Авито".

Студию позиционируют, как недвижимость премиум-класса.

«Шикарные королевские апартаменты, в новом районе города», — сказано в описании квартиры.

Несмотря на относительно небольшую площадь, квартира-студия рассчитана на четырех гостей. Им готовы предложить комфортные условия проживания, систему скидок, а для командировочных — отчетные документы и чеки.

Одна из отличительных особенностей квартиры — эксклюзивная кровать с ортопедическим матрасом.

«Она позволит вам отлично отдохнуть и почувствовать себя по-настоящему счастливым», — сказано в объявлении.

В Барнауле за 2 тыс. рублей сдается дизайнерская квартира на Павловском тракте, 299. «Авито».

Дом, в котором размещается квартира-студия, кирпичный. Он находится под видеонаблюдением, а на первом этаже сидит охранник.

Кроме того, на территории жилого здания оборудована большая парковка, есть детская площадка, в шаговой доступности разместились магазины и крупные торговые центры.

Алтапресс