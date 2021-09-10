ГОРНЯК22 10.09.2021
Барнаул

Алтапресс: На Алтае после завершения строительного сезона проверят завышение цен на стройматериалы

Горняк22
8 часов Ago

В Алтайском крае проверят рынки основных и вспомогательных стройматериалов после жалоб на выросшие цены, сообщает региональная ФАС.

Кирпичи. CC0

Цены проверят на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов», — пояснили в ведомстве.

В ФАС отметили, что на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках.

«Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — подчеркнули антимонопольщики.

Ранее altapress.ru рассказал, что из-за резкого роста цен на стройматериалы в Алтайском крае пересчитают сметы на госконтракты.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Песнь льда и пламени. Алтайский край оказался во власти двух штормовых предупреждений

Алтапресс: Песнь льда и пламени. Алтайский край оказался во власти двух штормовых предупреждений

Горняк22
8 часов Ago
Два штормовых предупреждения действуют в Алтайском крае. Одно из них передано из-за заморозков, второе — из-за высокой пожароопасности. Заморозки, иней. СС0 «В Алтайском крае...
Алтапресс: В Барнауле сдается дизайнерская квартира в бежевых тонах и с «королевской» кроватью на пьедестале

Алтапресс: В Барнауле сдается дизайнерская квартира в бежевых тонах и с «королевской» кроватью на пьедестале

Горняк22
8 часов Ago
Элитную квартиру-студию на Павловском тракте, 299 сдают посуточно. Цена варьирует от 1,6 тыс рублей до 2 тыс. рублей. Все зависит от длительности пребывания квартиросъемщика...
Алтапресс: Насморкъ? Грiпп? Тест: узнайте, как называли распространенные болезни наши предки

Алтапресс: Насморкъ? Грiпп? Тест: узнайте, как называли распространенные болезни наши предки

Горняк22
8 часов Ago
Изобретут машину времени — встретите своего пра-пра-прадеда, а он попросит сходить в аптекарскую лавку за лекарством от перхуя. А вы и знать не знаете, что это кашель, и не сможете помочь....
Алтапресс: Латы на миллион. Как и где в Барнауле можно помахать настоящим рыцарским мечом и насколько это дорогая история

Алтапресс: Латы на миллион. Как и где в Барнауле можно помахать настоящим рыцарским мечом и насколько это дорогая история

Горняк22
8 часов Ago
«После тренировки болит каждая мышца», — признаются участники барнаульского клуба исторического фехтования с необычным названием Totentanz — «Танец смерти». Если бы они оказались в Средневековье,...
Алтапресс: Недооцененная история: чем стали барнаульские памятники архитектуры, на которые нет денег. Фоторепортаж altapress.ru

Алтапресс: Недооцененная история: чем стали барнаульские памятники архитектуры, на которые нет денег. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
8 часов Ago
Знаменитую «Поликлинику», расположенную на пр. Калинина, 45, намерены вновь выставить на торги за 1 рубль, о чем мы уже писали на днях. Это будет уже восьмая...
Алтапресс: Бомж зарезал барнаульца и обеспечит себя жильем на срок от 6 до 15 лет

Алтапресс: Бомж зарезал барнаульца и обеспечит себя жильем на срок от 6 до 15 лет

Горняк22
1 день Ago
5 сентября в одной из квартир дома на ул. Восточной в Барнауле обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть быстро, несмотря на условия неочевидности,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: