Алтапресс: Недооцененная история: чем стали барнаульские памятники архитектуры, на которые нет денег. Фоторепортаж altapress.ru

Знаменитую «Поликлинику», расположенную на пр. Калинина, 45, намерены вновь выставить на торги за 1 рубль, о чем мы уже писали на днях. Это будет уже восьмая попытка пристроить объект архитектурного наследия в добрые руки. Пока в пустую проходят аукцион за аукционом, здание постепенно разрушается. Хотя, при должном уходе оно еще может простоять много лет и послужить во благо, в том числе бизнесу. О том, как сейчас выглядят некогда красивейшие образцы уникальной барнаульской архитектуры — в репортаже altapress.ru.

Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24. Анна Зайкова.

Легенда , прикрытая кленами

Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24 сейчас закрыто от любопытных глаз высоким забором и густой растительностью. Несмотря на то, что объект огорожен, видно, что на его территорию нередко заходят представители маргинальной прослойки барнаульцев и те, кто не гнушается выбросить хлам, куда ни попадя.

Пустые «фунфырики», бутылки и мусор. Горожане оказались безжалостны не только к себе, но и к памятнику архитектуры. На фасаде то там, то здесь виднеются вандальные надписи.

Недавно кто-то разломал часть ограды. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы. Представитель подрядной организации опросил местное население. Рабочая версия случившегося — кованые решетки забора вырвали с корнем, чтобы сдать на металлолом.

Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24. Анна Зайкова.

А когда-то в красивом здании с розовым фасадом и уникальной входной группой с колоннами спасали человеческие жизни. Здание 1936 года постройки принадлежит больнице № 2. В нем была записана первая в Барнауле электрокардиограмма.

Вдобавок объект является ярким образцом переходного периода в архитектуре краевой столицы: от авангарда к классическому монументализму сталинского ампира.

Ветшающий образец деревянного зодчества

Образец деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45. Анна Зайкова.

Пока «Поликлиника» готовится к аукциону, в торгах уже участвует прекрасный образчик деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45 (находится рядом с Театром кукол «Сказка»). Этот когда-то жилой дом выполнен в эклектичных формах. Он играл большую роль в градостроительстве Барнаула того периода, оформляя угол квартала Соборной площади.

Здание со срезанным западным углом, резными украшениями наличников, карнизом с фризом из вертикальных дощечек, спуски которых украшены резьбой в виде цветка крина, до сих пор остается ярким штрихом на облике старого города.

Образец деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45. Анна Зайкова. Образец деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45. Анна Зайкова. Образец деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45. Анна Зайкова.

Сейчас двери памятника архитектуры закрыты, а окна завешены ветошью. Но даже старая ткань не может закрыть больших пространств внутренних помещений — здание только на первый взгляд кажется небольшим.

Образец деревянного зодчества Барнаула XIX — начала XX века на ул. Пушкина, 45. Анна Зайкова.

В него придется вложить немало средств, но расположение, статус и уникальный внешний вид сыграли бы пришедшему сюда бизнесмену только на руку. Вместо этого, дом ветшает. Полы провалились, а балкон лишился ажурных кронштейнов и резных ограждений.

Но заброшенным его назвать нельзя. Видно, что его регулярно навещают, а территорию стараются держать в порядке.

Большой дом с обшарпанным фасадом

«Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20. Анна Зайкова.

Такой заботой не может похвастаться большой памятник архитектурного наследия, расположенный на другой стороне ул. Пушкина — «Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20.

Большой дом было построен в 1811 году на средства купца Варфоломея Пуртова. В годы Великой Отечественной войны в нем расположился госпиталь, а после в течение долгого времени была краевая поликлиника.

«Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20. Анна Зайкова. «Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20. Анна Зайкова. «Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20. Анна Зайкова.

Фасад здания осыпается, за ним лежат кучи строительного мусора, а трубу теплотрассы облюбовали бомжи. Когда-то широкое крыльцо развалилось, а стекла части окон разбиты.

«Богадельня купца Пуртова», расположенная на ул. Пушкина, 58/пр. Социалистический, 20. Анна Зайкова.

У здания есть собственник. В 2019 году бывшей богадельней владело краевое Главное бюро медико-социальной экспертизы. Но и у организации, как это часто бывает, на объект денег не нашлось.

Кирпичное пристанище бомжей

Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова.

И, наконец, дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Он заброшен уже более 20 лет. Здание построили в 1910 году. Владельцем был купец Василий Поскотинов.

Спустя почти век, в 2002 году, здание сгорело. Следы пожарища видны до сих пор. Если заглянуть внутрь красивой коробки из кирпичных стен можно увидеть обвалившиеся перекрытия, обуглившиеся доски, остатки кровли. А еще — мусор и лежбище людей, оставшихся без постоянного места жительства.

Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова. Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова. Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова.

В то же время здесь встречаются старые кованые гвозди, торчащие из еще прочных остатков досок, и уникальная кирпичная кладка — характерные приметы градостроительных технологий прошлого. Да и само здание до сих пор выглядит внушительно и вызывает уважение.

Объект тоже находится в собственности. Известно, что оно принадлежит Росимуществу. Алтайохранкультура подавала в суд на ведомство, требуя восстановления памятника, но воз и ныне там.

Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова. Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова. Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова.

В Алтайохранкультуре отмечают, что всеми силами стараются повлиять на собственников памятников архитектуры, но это не всегда получается. Каждый год краевое ведомство проводит сотни проверок (в текущем их было не менее 900), постоянно держит связь с собственниками и в случае необходимости оказывает посильную помощь. Но без ответственного отношения к историческому наследию со стороны владельцев, добиться кардинальных изменений сложно. Ответ всегда один: денег нет.

Дом купца Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Анна Зайкова.

Так было и с «Русским чаем». Его успели законсервировать, но до реконструкции дело так и не дошло. Прежний собственник Дома купца Шадрина на пр. Красноармейском, 8 — семья Олейник — не справился с взятыми обязательствами. Теперь особняк перешел к другому владельцу. Его реконструкцией займется строительная компания «Селф».

Повезло и памятнику культурного наследия на ул. Интернациональная, 150. Его реконструкцией занимается строительная компания «Стройпоток».

Алтапресс