ГОРНЯК22 10.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 40 млн рублей продается «дом-бинокль» с большой баней и местом под теннисный корт

Горняк22
17 часов Ago

Элитный особняк построен на участке в 30 соток в коттеджном поселке Индустриального района. Его площадь — 420 кв. м. Толщина стен — 60 см. На двух из трех этажей выполнена полная отделка, Комнаты частично меблированы. Стоимость «жилого квадрата» владельцы оценили в 95 тыс. рублей.

В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей. "Авито".

Главный фасад дома встречает гостей двумя симметричными башнями с перемычкой — входной группой с невысоким крыльцом и коваными перилами. Внешне такое архитектурное решение напоминает перевернутый на окуляры бинокль.

Простые геометрические формы здания отсылают к романскому стилю. Его дополняют классические элементы декора и романтические нотки ренессанса в виде арочных окон.

Но за «биноклем» кроется сюрприз — основная часть здания, которая «прячется» за главным фасадом особняка. Здесь все просто и без затей — прямые линии с округлыми выпуклостями эркера (без балконных перил) и уютной веранды.

Внутри коттедж практически готов к приезду новых хозяев. Два этажа полностью отделаны. В помещениях явно поработал дизайнер. Интерьеры комнат наполнены эклектикой и уютом дорогого загородного дома.

В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей.1 В Барнауле продается большой коттедж за 40 млн рублей. «Авито».

По периметру большого участка в 30 соток растут сосны. На его территории построен гараж, площадью 100 кв. м и баня из бруса. Здесь же выделено место под теннисный корт и другие развлекательные объекты.

Хозяин признается: строил для себя, но вынужден продать из-за переезда. Владелец отмечает, что готов на обмен. К рассмотрению принимаются недвижимость за рубежом или другие ликвидные объекты.

Алтапресс

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