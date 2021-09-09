ГОРНЯК22 10.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Волна холода с заморозками до -2 градусов надвигается на Алтайский край

Горняк22
17 часов Ago

Резкое похолодание пришло в Алтайский край после жаркого старта осени. В ночь на 10 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов.

Заморозки. Иней. СС0

В четверг, 9 сентября, по данным алтайского Гидрометцентра, в отдельных районах кратковременные дожди, местами в предгорных районах сильные дожди.

Дневные температуры составят всего +13…+18 градусов, в то время как накануне в крае было под +30 градусов.

Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра.

В Барнауле кратковременный дождь ожидается в первой половине дня. Температура воздуха в краевой столице +15…+17 градусов.

Также напомним, что до 10 сентября в регионе действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

Алтапресс

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