Алтапресс: Барнаульские дорожники показали с высоты новенький обход Павловска
В Алтайском крае закончили ремонт дороги в обход Павловска. Видео с результатом опубликовали в Instagram «Барнаульского ДСУ-4».
Обход Павловска. https://www.instagram.com/dsu4_barnaul/
Участок федеральной трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с республикой Казахстан» на км 55−63 устроили основание, укрепленное цементом, и уложили асфальт, на который нанесли соответствующую разметку, поставили дорожные знаки.
На протяжении всего участка дороги отсыпали обочины, привели в порядок 12 водопропускных труб.
«Весь объем работ удалось выполнить в рекордные сроки. Всего два месяца понадобилось, чтобы привести в нормативное состояние восьмикилометровый участок федеральной трассы. С достойными результатами встретили осень!» — хвалятся в ДСУ.
Как ранее сообщалось, трасса А-321 перешла в федеральную собственность с сентября 2020 года.
Чтобы сократить сроки восстановления дороги, в Мамонтовском районе построили два завода — по изготовлению цементо- и асфальтобетона.