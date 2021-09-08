Алтапресс: «Сантехник похудел на 20 кг». Директор модельного агентства – о цене красоты, превратностях судейства и о том, как конкурсы меняют жизнь

Встречаются как-то сантахник, маммолог и стриптизер. Это не анекдот, а реальная ситуация из жизни одного из многих конкурсов красоты, которые проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Altapress.ru узнал у руководительницы, прибыльно ли зарабатывать на красоте и как сделать себе карьеру Натальи Водяновой.

Директор модельного агентства Татьяна Жилина Предоставлено Татьяной Жилиной

По пути глянца

— Татьяна , расскажите , с чего началось ваше знакомство с модельным бизнесом?

— В молодости я много интересовалась глянцевыми журналами. Из них узнала о профессии модели. Оказывается, можно быть красивой, ходить по подиуму и получать за это гонорары. Поняла, что это моя мечта. Поскольку у меня были все необходимые для профессии данные, я стала узнавать, где в Барнауле можно заниматься моделингом.

В начале 10-х годов на Социалистическом проспекте работал Алтайский дом моделей, где отшивали коллекции одежды. При нем существовала школа моделей. Чтобы попасть в нее, нужно было пройти строгий кастинг по параметрам — принимались девушки не ниже 175 см. Я прошла. А вот мои подруги с ростом 170−172 плакали горькими слезами, потому что их не взяли.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Там я прошла обучение — изучала дефиле, хореографию, уроки имиджа, макияжа и так далее. Лучшие оставались работать в доме моделей манекенщицами, но когда я проходила обучение, он уже распался.

Но я не расстроилась — стала искать, где и какие проходят конкурсы красоты. Был у нас замечательный организатор Андрей Рогов, который проводил конкурсы «Краса Алтая», «Мисс Барнаул», «Жемчужина Сибири».

— Помните , как проходил кастинг на конкурс красоты?

— Да, он был в театре драмы. Пришли около 300 девушек. Жюри нужно было показать «проходку» и танец.

На этом кастинге случилась моя первая модельная победа — я стала одной из 20-ти конкурсанток и дошла до финала, где осталось всего 10 девушек. В этом конкурсе я получила звание «Мисс Овация».

Архив Татьяны Жилиной. Ее первый конкурс «Мисс Барнаул» — она под номером 16 Предоставлено Татьяной Жилиной Архив Татьяны Жилиной. Ее первый конкурс «Мисс Барнаул» — она под номером 16 Предоставлено Татьяной Жилиной Архив Татьяны Жилиной. Ее первый конкурс «Мисс Барнаул» — она под номером 16 Предоставлено Татьяной Жилиной

Естественно, после этого мне захотелось участвовать в конкурсах еще и еще, чтобы дойти до победы.

Что и получилось в следующем году — я получила титул и «Мисс Барнаул», и «Краса Алтая», и «Жемчужина Сибири».

— Каким было ваше первое выступление на конкурсе красоты?

— Это было волнительное событие. Сначала мы показали на дефиле коллекцию платьев от барнаульских дизайнеров, потом были «визитка», интервью с жюри, творческий номер — я исполнила танец, поскольку всю жизнь занималась танцами. В конце вечера мы вышли в шикарных вечерних платьях. В целом, сейчас конкурсы проходят точно так же.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

После этого я поняла, что хочу связать свою жизнь с модельным бизнесом. Окончила хореографический факультет в Алтайской академии культуры и искусств. Потом вела хореографию в модельном агентстве «Стиль». Параллельно продолжала заниматься моделингом, ездила на проекты в Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву.

В какой-то момент я поняла, что переросла статус педагога, пора создавать что-то свое. Так появилось мое модельное агентство.

— С чего вы начали работу?

— Мы провели необычный конкурс «Королева клуба» в клубе «Койот», что был в поселке Булыгино. Он очень успешно прошел — были и яркие участницы, и СМИ это событие осветили.

Подкуп и угрозы

— Сколько нужно времени , чтобы организовать одно шоу?

— Обычно на организацию одного проекта мы тратим не меньше двух месяцев.

За этот период мы проводим кастинг, обучение участников, репетиционный процесс и непосредственно сам конкурс.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Участников готовит наша команда. Ребят готовят хореограф, театральный педагог. Профессиональный диетолог рассказывает, как правильно питаться перед конкурсом. Психолог настраивает на позитивный лад. Обязательно проходит фотосессия с уроками позирования.

Спонсоры тоже подключают различных тренеров, организуют подготовку — девушки проходили курсы по аромотерапии, посещали салоны красоты и так далее.

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«Я уверена, что в конкурсе красоты хоть раз в жизни, но должна поучаствовать каждая девушка. Это своеобразная „прокачка“ себя, проверка собственных сил, независимо от полученного результата. И, конечно, возможность почувствовать себя настоящей принцессой».

— А жюри у вас постоянное?

— Жюри мы постоянно меняем. Роль это очень ответственная и почетная. Как и участники, они уходят с пакетом подарков — довольные и счастливые.

В судействе у нас сидят люди из самых разных сфер — из мира моды и красоты, представители партнеров, крупного бизнеса. Я сижу во время конкурса с ними, выступаю в качестве наблюдателя, чтобы судейство проходило по всем правилам и честно.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

— Давления на судей не было у вас?

— За десять лет бывало всякое. Однажды члену жюри даже присылали угрозы.

Конфликт разгорелся на конкурсе. Одна из участниц обиделась, что не заняла призовое место и устроила скандал. Мол, как же так, меня несправедливо засудили. И, чтобы успокоить ее и показать честность в подсчете оценок, показали девушке протоколы жюри. Оказалось, что кто-то ей поставил много двоек.

После конкурса участница нашла судью в соцсетях, начала писать личные сообщения. Сначала просто интересовалась, почему он поставил двойки, а потом начались угрозы в стиле: «Да вы знаете, кто я? А кто мои родители?».

В общем, после этого случая протоколы у нас стали строго конфиденциальными, после конкурса мы их уничтожаем.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

— Следите за тем , чтобы жюри не знали участников? А то так тоже могут засудить.

— Мы никогда не разглашаем, кто будет сидеть в жюри — опять же для честного судейства, чтобы никто никому заранее не смог написать и чем-то задобрить.

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«Пять лет назад у нас девочка участвовала в детском конкурсе, бабушка пришла поболеть за нее. Девочка не победила, больше пробовать себя не стала. А бабушка по сей день ходит на все наши конкурсы красоты в качестве зрителя. Говорит, что ей очень нравится смотреть, для нее каждое шоу — настоящий праздник».

— Тяжело у вас пройти кастинг?

— Нет, это не сложно. Главное — правильно преподнести себя.

Сначала нужно коротко рассказать о себе, о профессии и увлечениях, был ли опыт в моделинге. Потом обязательно у нас идут фотопробы. И просим пройти дефиле, чтобы увидеть, как человек смотрится на подиуме.

Я обязательно присутствую на кастинге. Также потенциальных участников смотрит наша команда. После проводим небольшое совещание и принимаем решение, кого мы берем на конкурс.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

— Часто приходится отказывать?

— На самом деле, не так часто. В основном к нам сразу приходят люди соответствующего возраста и параметров — стройные, высокие, привлекательной наружности.

Иногда им просто нечего показать для творческого номера или они не умеют дефилировать — тогда мы можем предложить пройти курсы в нашем модельном агентстве и прийти подготовленными на кастинг следующего конкурса.

Бывает, что приходят красивые, но не совсем адекватные люди. Один парень с порога заявил нам, что он секс-символ XXI века, а потом достал детскую салатовую расческу и причесал ею волосы. Тут мы поняли, что этот молодой человек устроит нам на конкурсе собственное «шоу» и отказали ему.

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«Сейчас мы думаем провести два нестандартных для нашего региона конкурса — для девушек с пышными формами и стильных бабушек, которых в Барнауле очень много».

— Козни не устраивают участники друг другу , платья ножницами не режут?

— Сами конкурсы, как правило, проходят спокойно. А вот после бывают обиды на якобы несправедливое судейство, особенно у девушек.

Однажды одна из участниц сильно обиделась, что не взяла корону и развернула целую «информационную войну». Стала выставлять в соцсетях фото соперницы с прифотошопленной Бабой-Ягой. Непонятно, зачем было это делать.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Мы неоднократно повторяем всем конкурсантам, что главное — это участие, важнее уловить дух праздника, а не соревнования. А за победой можно прийти на следующий конкурс, например.

— Кто участвует в ваших конкурсах , это люди каких профессий?

— Самых разных. В этом прелесть нашей сферы — постоянное знакомство с интересными людьми.

В одном из последних конкурсов у нас победил врач-маммолог и танцор в стрип-клубе — и это все один человек. То есть днем он лечит, а вечером — танцует.

Любопытнее наблюдать, как участники конкурсов меняют себя к лучшему. Однажды на кастинг пришел сантехник. Нам он очень понравился своей харизмой. И за два проекта он похудел на 20 кг, невероятно похорошел. Сейчас он поступил к нам в школу моделей, собирается и дальше участвовать в конкурсах.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Поэтому мы и говорим, насколько важны эмоции от участия. Когда ты выходишь из своей ежедневной рутины и погружаешься в суету праздника.

— У вас участники не только побеждают , но иногда и проходят во всероссийские конкурсы красоты. Как вы на них выходите?

— В основном не мы на них выходим, а они на нас.

Впервые мы наладили сотрудничество с известным бизнесменом Леоном Каратыгиным из Турции — он является президентом мирового конкурса «Мисс Евразия». Он раньше жил в России, также проводил разные конкурсы красоты в Томске. А потом переехал за границу и продолжил дело на другом уровне.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

Первой барнаульской участницей «Мисс Евразия» стала Элика Замятина. Все прошло удачно, она завоевала титул второй вице-мисс.

Элику заметил продюсер двух глянцевых журналов и известного шоу «Холостяк» и предложил контракт для одного московского проекта. Так закрутилась ее модельная жизнь.

Второй на конкурс в Турцию отправилась Татьяна Баранова. После этой поездки ее жизнь кардинально изменилась.

На «Мисс Евразии» она не победила, но зато подружилась со всеми участницами, а те начали приглашать ее к себе в гости. И я смотрю по Instagram — то она в Крыму, то во Вьетнаме, то в Турции. В Барнауле практически не бывает. Хотя до участия в конкурсе красоты она никогда не выезжала за пределы Алтайского края. Можно даже сказать, что от участия она получила даже больше плюсов, чем просто от победы.

Татьяна признавалась, что очень много опыта переняла из общения с участницами, смогла раскрыть себя как личность, поменяла отношение к жизни в целом. Изменило это ее и в профессиональном плане — была обычным продавцом в магазине, а сейчас владеет собственным спа-салоном. И эти перемены случились с ней всего за пару лет.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

Еще больших успехов добилась Виктория Ягодка — в прошлом году она прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе с мировыми звездами. И у нее множество разнообразных контрактов с европейскими компаниями. Приятно, что она не забывает наше агентство, часто пишет мне: «Вот, благодаря вам я теперь здесь!».

Я безумно горжусь такими участниками. Всякий раз думаю: «Боже мой, какую прекрасную работу мы все-таки делаем!».

— Конкурсы красоты в России — это исключительно частная история?

— Да, организуют их только частные лица и компании. «Миссис Россия», «Миссис Москва», «Мисс Туризм России» и прочие конкурсы проводит Алла Маркина, президент фонда «Планета женщин».

Национальный конкурс «Мистер Россия» ежегодно проводится в Ростове-на-Дону — эксклюзивное право на него есть только у местного агентства «Имидж Элит». Они же организуют «Мисс Юга России» — мы туда тоже отправляем наших победительниц.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

Ответственно и дорого

— Участие в подобных конкурсах красоты — это дорогое удовольствие?

— Все зависит от финансовых возможностей самих участников. Одна девушка заказала платье за 50 тысяч рублей — но оно ей все равно не принесло победы.

А в детском конкурсе красоты, наоборот, победила девочка, которой мама сшила платье, потратив немного денег.

— А платья для дефиле участницы приносят самостоятельно?

— Чаще всего да. К сожалению, барнаульские бутики, в отличие от зарубежных и столичных, не очень хотят сотрудничать с нами, боятся, что наши участницы испортят товар. Но иногда все же соглашаются предоставить наряды.

На тематические дефиле костюмы (например, народов мира) обычно берут в аренду.

В Барнауле выбрали «Мисс и Мистер Алтай» Предоставлено Татьяной Жилиной

— А сколько стоит само участие?

— Организационный взнос у нас составляет семь тысяч рублей. Ценник несопоставимый с московским — там стоимость участия от 30 до 80 тысяч рублей и выше.

Из оргвзноса мы оплачиваем тренеров, диджея и ведущего конкурса, аренду зала… Затрат очень много.

Ежемесячные занятия в школе моделей стоят три тысячи рублей.

— Можно ли назвать модельный бизнес прибыльным?

— При активной работе, как у нас, можно хорошо заработать.

Что касается самих моделей, которые занимаются у нас, то мы им ничего не гарантируем. В отличие от некоторых фирм-однодневок, которые берут бешеные деньги и обещают после обучения заработок в 60−100 тысяч рублей.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

В Барнауле, работая чисто моделью, невозможно много заработать. Нет крупных заказчиков и организаций, которым постоянно требуются красивые девушки.

Мы же готовим «платформу», с которой девушки могут расти дальше — учим краситься, правильно преподносить себя, делаем шикарное портфолио.

Перспективнее всего нашим моделям развиваться в Южной Корее или Китае. Там славянские девушки ценятся больше всего. В Москве и Питере тоже можно найти работу.

В Барнауле же если и предлагают работу моделям, то она периодическая.

— Часто в центре города можно увидеть , как проходят фотосессии для модных бутиков. Это модели?

— Чаще фотографируют своих подруг, знакомых, продавцов.

Владельцам модных точек почему-то не приходит в голову обратиться непосредственно в модельное агентство. Хотя наши девушки профессионально работают — а значит, и фотосъемка пройдет быстрее, и снимки получатся эффектнее.

— Что нужно сделать барнаульской девушке , чтобы построить такую же успешную карьеру , как у Натальи Водяновой?

— Скажу по своему опыту. Есть у меня знакомый в Питере, владелец одного модельного агентства. Он иногда просит меня подобрать модель для каких-нибудь проектов.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

И из нашего сотрудничества я поняла, что им не интересно брать для работы окончательно сформировавшихся личностей — допустим, девушек с определенным типажом, татуировками и прочим. Им нужны «неограненные бриллианты», «чистый лист» — девушки, их которых можно «слепить» что-то новое, непохожее на других.

Также я заметила, что сейчас особенно в моде так называемые «бэби-фейс» — очень юные, свежие лица с большими глазами и пухлыми губами.

Ну и, конечно, важен высокий рост и возраст — мировые агентства стараются искать новых моделей среди девушек от 14 до 16 лет.

— Instagram не убивает вашу сферу деятельности? Сегодня столько моделей сделали сами себя с помощью соцсетей.

— Нам он, наоборот, только помогает продвигать наши конкурсы и моделей.

Но если говорить об индустрии в целом, то да, я заметила, что сейчас в модельные агентства стали реже обращаться, чем во времена до Instagram. И доходы у барнаульских моделей раньше были значительно выше, это правда.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

— В Барнауле есть и другие модельные агентства. Вы конкурируете между собой?

— Каждый из нас постарался занять свою нишу. Агентство «Стиль» Татьяны Баевой тоже обучает моделей, отправляет их на разные всероссийские конкурсы.

У нас с ней было пересечение, когда мы параллельно стали организовывать «Мисс Барнаул». В итоге я уступила, переименовав конкурс на «Краса Барнаула».

Есть еще несколько сообществ, но они зациклены чисто на городское проведение, дальше участников никуда не отправляют.

Поэтому особого соперничества не чувствуем.

— Красота для вас — это что?

— Синтез внешнего и внутреннего. Красивый человек всегда будет не только симпатичным и стильным, но и добрым, умным, отзывчивым.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

Что известно о собеседнике

Татьяна Олеговна Жилина родилась 5 мая в Барнауле.

Окончила Алтайскую академию культуры и искусств по специальности «Хореограф». Больше 10 лет является руководителем собственного модельного агентства. Замужем, воспитывает дочь.

Алтапресс