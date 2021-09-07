Алтапресс: В Алтайском музыкальном театре поставили шаловливый спектакль-ревю по школьной классике Пушкина

Мюзикл-ревю «Дубровский» поставил Константин Яковлев, спектакль будет его последней работой в Алтайском музыкальном театре, режиссер уезжает работать в пермский ТЮЗ. Яковлев признается, что делал «Дубровского» с особым трепетом и позволил себе «небольшие шалости». Возьмем, к примеру, хотя бы тот факт, что в усадьбе Троекурова на полу лежит шкура медведя. Белого.

Репетиции спектакля "Дубровский". Анна Зайкова.

Без стены

В спектакле звучат пушкинские цитаты — язык, который уже не совсем понятен современному поколению. Режиссер считает, что к концу постановки у зрителя все же появится ощущение единения и с текстом, и с актерами.

Поспособствует тому сам жанр ревю, предполагающий отсутствие четвертой стены — артисты общаются со зрителем напрямую. В спектакле планируется и выход автора, который расскажет некую предысторию и будет иногда вести повествование. Но это не Пушкин, а некий автор от народа — собирательный образ.

Стихи написал Карен Кавалерян. Стиль его узнают все, кто посмотрел в музыкальном театре «Капитанскую дочку».

Репетиции спектакля «Дубровский». Анна Зайкова.

Крестьяне-музыканты

Музыкальный материал готовили долго — в спектакле почти 40 номеров, каждый их которых нужно было отработать до автоматизма. Романс, фолк, неоклассика, рок, поп, отсылки к советским песням — все это переплетено в музыкальном сопровождении «Дубровского». Классическое звучание оркестра дополнит современный бит.

Музыку к спектаклю написал знаменитый композитор и продюсер Ким Брейтбург, работавший со многими звездами отечественной эстрады. Он несколько раз говорил о том, что в постановке обязательно должна быть представлена русская тема в самых разных формах.

Константин Яковлев понял эти слова буквально и сделал самую большую шалость — впервые вывел оркестр из ямы на сцену. Мало того, решил вращать его на поворотном круге. Художник Каринэ Булгач одела музыкантов в крестьянские рубашки и сарафаны, подпоясав веревками. По замыслу режиссера, это будет оркестр в усадьбе Троекурова.

Насколько правдоподобны в помещичьем доме XIX века крестьяне, играющие на виолончелях, саксофонах или тромбонах, а то и на бас-гитаре, судить зрителям.

Репетиции спектакля «Дубровский». Анна Зайкова.

Рождение героев

В спектакле два состава главных героев. Дубровского сыграют Михаил Лямин и Насими Нариманов, а Машу — Ксения Ильина и Юлия Пермякова. Константин Яковлев говорит, что из-за особенностей игры каждого артиста это будут практически два разных спектакля, и рекомендует посмотреть оба варианта.

Михаил Лямин рассказывает, что в постановке будет высокий градус эмоционального переключения, это не просто драма. «Собрать» Дубровского из разных качеств было непросто. «Скопировать своего же героя Петра Гринева было бы проще, но это было бы грубо по отношению к зрителю», — говорит артист. — Поэтому нужно добавлять уникальности».

Юлия Пермякова говорит, что старалась, чтобы ее Маша не была похожа ни на одну другую. Зрители увидят становление героини — из девочки, которая верит во все доброе и поддается порывам чувств, она превратится в зрелую женщину со стержнем характера.

«Маша — нежнейшее создание, верящая в балы и принцев, — говорит артистка. — А потом все начинает ломаться. Ее глаза открываются и по отношению к деспотичному отцу, и по отношению к Дубровскому. В конце она предстает похожей на Татьяну из „Онегина“, смиряется с судьбой».

Режиссеру пришлось изрядно побороться с артистами. В мюзикле-ревю просто нет времени и возможности долго «наживать» эмоции героя и рождать его постепенно, нужно все делать сразу, на зрителя, крупным планом.

Современность и классика

Классический, известный всеми со школы сюжет смешивается с современной музыкой, и это не должно никого шокировать, считает Константин Яковлев.

«Мы не первые, кто открывает такое сочетание, — говорит он. Чистый жанр в сегодняшнем театре существует уже не так ярко, поэтому в эпоху синтеза нужно искать смелые решения».

Вместе с балетом и хором на сцене почти одновременно окажутся около 60 человек. «Дубровский» станет одной из самых густонаселенных постановок театра.

В спектакле будет много юмора, обещает режиссер. На авансцену выведут тех персонажей, которые у Пушкина не просматривались как комические, да и вообще не просматривались. В «Дубровском» они четко обозначены в соответствии с самим жанром мюзикла — в нем должны быть одновременно и комическая и любовная линии.

Репетиции спектакля «Дубровский». Анна Зайкова.

Премьеры «Дубровского» продут 9−10 сентября в 18:30 и 11 сентября в 17:00. Цена билета: 400−800 рублей. 12+

P.S. Оркестр молодец.

Алтапресс