ГОРНЯК22 08.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Трагически погиб известный в Барнауле врач-стоматолог

Горняк22
18 часов Ago

4 сентября трагически ушел из жизни стоматолог-хирург и главный врач барнаульской клиники «Карат» Павел Шаргунов. Ему было всего 38 лет.

Свеча. Утраты. СС0

Как стало известно altapress.ru, доктор разбился, катаясь на квадроцикле.

Церемония прощания состоится 7 сентября в 11:00 в Иоанно-Богословской церкви по адрес ул. Шумакова, 25А.

«Его уход — тяжелое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — соболезнуют коллеги.

Алтапресс

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