Алтапресс: Трагически погиб известный в Барнауле врач-стоматолог
4 сентября трагически ушел из жизни стоматолог-хирург и главный врач барнаульской клиники «Карат» Павел Шаргунов. Ему было всего 38 лет.
Свеча. Утраты. СС0
Как стало известно altapress.ru, доктор разбился, катаясь на квадроцикле.
Церемония прощания состоится 7 сентября в 11:00 в Иоанно-Богословской церкви по адрес ул. Шумакова, 25А.
«Его уход — тяжелое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — соболезнуют коллеги.