Алтапресс: Очередная компания объявила о намерении подать на банкротство «Барнаулкапстроя»

Компания «Современные оконные технологии» собирается обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании муниципального девелопера «Барнаулкапстрой» банкротом. Сообщение об этом появилось на портале «Федресурс».

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Плюс еще один иск

Муниципальный застройщик (гендиректор Сергей Шумов) задолжал фирме более 200 тыс. рублей за ремонт окон в доме на Павловском тракте, 291.

Напомним, объект начинала строить компания «СтройГАЗ», но не довела его до логического завершения. Недостроенное здание было передано «Барнаулкапстрою», принадлежащему мэрии Барнаула.

В августе прошлого года жилой комплекс был с грехом пополам сдан. Однако у дольщиков появилось множество вопросам к качеству квартир.

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Год назад корреспонденты altapress.ru выезжали на место, чтобы оценить масштаб трагедии. Тогда люди в том числе предъявляли претензии к некачественным окнам и их установке.

Выяснилось, что для решения проблемы — ремонта светопрозрачных конструкций — «Барнауокапстрой» заключил договор с компанией «Современные оконные технологии». Сумма сделка превышала 400 тыс. рублей.

Отделались легким испугом

Правосудие. Суд. Молоток СС0

В качестве аванса БКС заплатил подрядчику 200 тыс. рублей. Остальную сумму муниципальный застройщик должен был выплатить после завершения работ. Но фирма «Современные оконные технологии» так и не дождалась денег. В итоге, руководство решило обратиться в суд.

За последний год барнаульские компании и «частники» не раз обращались в краевой Арбитражный суд с заявлениями на банкротство БКС. Так, летом в адрес застройщика были поданы иски от управляющей компании «Любимый город» и Андрея Ветроградова.

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

В ответ на это в мэрии города тогда пояснили, что принято решение погасить задолженность перед бывшим партнером. Но обстоятельства сложились так, что Ветроградов по какой-то причине отозвал свое заявление и «Любимый город» остался со своими требованиями и БКС один на один. Сумма требований управляющей компании оказалась менее 300 тыс. рублей — 299 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что уведомление, опубликованное УК 7 апреля прошлого года, утратило силу и формально не могло информировать кредиторов «Барнаулкапстроя». В итоге, суд решил вернуть заявление «Любимому городу».

Заплатили добрые дяди и тетя

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Ранее мэрия заявила о прекращении еще одного дела о банкротстве своей компании. Причина — девелопер расплатился с долгами, но не из своего кармана.

БКС был должен более 400 тыс. рублей компании «СДЛ-Групп». Но за него расплатились две компании и один частник: «Сиада» (100 тыс. рублей), «Монолит» (71 тыс. рублей). Наибольшую сумму в 165,4 тыс. рублей оплатил бывший индивидуальный предприниматель Алексей Русин.

Эксперты отмечают, что это далеко не последний долг. И в адрес муниципальной строительной компании еще будут сыпаться заявления в Арбитражный суд.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

Тем временем, нерешенным остается вопрос с достройкой двух жилых комплексов «Барнаулкапстроя»: «Паркового» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а). И если на территории первого пока ведутся работы (сюда зашел подрядчик из ГК «Адалин»), и его первую блок-секцию намерены сдать в сентябре, то второй уже больше года простаивает.

Алтапресс