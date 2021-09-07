Алтапресс: Взлетит до небес или рухнет. Какие сюрпризы этой осенью готовит рынок жилой недвижимости

Рынок жилья в краевой столице идет в рост. Цены достигли своего исторического пика, а вот предложение тает на глазах и не успевает за спросом. В целом лето, несмотря на традиционный штиль в период отпусков, выдалось для риэлторов жарким. Смерит ли пыл рынка недвижимости осенняя прохлада, в какую сторону качнутся цены на жилье и стоит ли покупать квартиру для студента? Об этом и не только рассказала президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, директор компании «СтатусЪ» Лариса Мельситова.

Недвижимость. Строительство. Анна Зайкова, altapress.ru

Ипотечный тренд и дефицит новостроек

— Лариса Александровна , как себя чувствует рынок недвижимости в первые дни осени?

— Очень хорошо. Он растет и развивается. В Барнауле сейчас раскупается все — как «первичка», так и «вторичка». Одна из причин — ипотечный тренд. Люди продолжают активно брать жилищные кредиты. Большой популярностью пользуется льготные ипотеки, особенно так называемая «Семейная» с минимальной ставкой — 4,9−6% годовых, которая с 2018 года действует и для родителей с одним ребенком. Материнский капитал тоже играет большую роль.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Недавно Росреестр подвел итоги первого полугодия 2021 года. Согласно данным по количеству зарегистрированных прав на недвижимость , «вторичка» снова в моде. Так ли это?

— Я бы не стала говорить про моду. Вторичный рынок жилья всегда пользовался спросом благодаря тому, что такие квартиры, как правило, уже готовы для проживания. В отличие от новостроек, доступное жилье в которых требует дополнительных вложений в ремонт.

При схожей цене, наиболее выгодно выглядит именно «вторичка». Плюс пул ликвидной «первички» уже практически выбран — в этом году подключилось много инвесторов, скупающих все еще на стадии котлована. В том числе и поэтому спрос качнулся в сторону готового жилья.

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

— Дефицит новостроек будет ощущаться и дальше?

— В ближайшее время — точно. В тех домах, которые достраиваются сейчас, практически все квартиры уже раскуплены. А на строительство новых девелоперам выдают все меньше разрешений. К тому же, до сих пор довольно остро стоит вопрос с участками для возведения жилья. Ситуацию осложняют еще и дополнительные траты застройщиков — введение проектного финансирования и эскроу-счетов, а также катастрофический рост цен на стройматериалы. Эти же причины не дадут девелоперам снизить цены на квартиры в новостройках, поэтому их падения точно ждать не приходится.

Конечно, есть небольшой задел. Началось строительство «Локомотива», «Союз» намерен возводить большой ЖК за «Сити-центром», а компания «Селф» готовит амбициозный проект для застройки территории бывшего речного порта. Думаю, что люди с нетерпением ждут старта продаж. И квартиры здесь быстро раскупят.

Покупать или снимать

Студент. Студенческая жизнь. pixabay.com.

— Каждый август в Барнаул устремляются потоки студентов из разных уголков не только Алтайского края , но и России. Большинству не хватает мест в общежитиях. Расскажите , что лучше — купить квартиру или снимать ее?

— Как правило, в августе у нас традиционно большой спрос на аренду квартир. Но родители приезжих — да и не только — студентов все чаще уходят от привычной схемы. Они не арендуют, а покупают квартиры для своих детей. Поэтому, если есть выбор — купить или арендовать — я бы посоветовала первое. Это перспективно. Чаще всего выпускники не возвращаются домой, а остаются в Барнауле. За несколько лет, пока студенты учатся в вузе, можно выплатить половину стоимости недвижимости.

Для начала можно вложиться во «вторичку». Она уже готова для проживания, есть большой выбор предложений в центре, а в перспективе ее можно использовать в качестве стартового капитала для покупки нового жилья. И это будет уже совершенно другой уровень.

Виды Барнаула.

— Какие квартиры в новостройках чаще покупают барнаульцы — с отделкой или без?

— С отделкой, чтобы заехать в уже готовое жилье. Но здесь нужно смотреть на потребности клиента: где территориально он хотел бы жить, на какую сумму рассчитывает, готов ли дополнительно вкладываться в ремонт.

Бывает, что находятся жилые комплексы с отделкой, но они не подходят по локации, бывает — в нужном месте, но без ремонта. Редко, но иногда характеристики совпадают. А если расположение не так важно, то чаще берут все же готовые варианты.

Кстати, несмотря на довольно высокие цены, большим спросом пользуются ЖК с квартирами без отделки, но готовой инфраструктурой, когда в шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники, магазины, есть удобная транспортная развязка и т. д. В Новосибирске, например, в список входит еще и близость к метро. Этот тренд не устареет никогда, потому что люди очень быстро привыкают к комфорту.

Жилые комплексы и пробки

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

— Но это же , чаще всего , «человейники». Неужели у населения не хватает ресурсов на что-то более… индивидуальное и просторное?

— Не совсем так. Нужно понимать, что в крупных жилых комплексах покупают квартиры молодые семьи с детьми. И чаще всего это не самые дешевые варианты. Они выбирают «человейники» из-за комфорта, ведь в современных ЖК — посмотрите на «Лапландию», «Две эпохи», «Столичный» — в шаговой доступности есть все для комфортной жизни. Это и компании по обслуживанию, магазины, салоны, аптеки, спортивные центры и т. д. А еще это места для прогулок и отдыха, детские площадки. Что касается точечной застройки бизнес-класса, то это не всегда семейная история. Да, там не так много соседей, есть подземная парковка, но поблизости не всегда есть необходимые соцобъекты.

Кстати, именно современные молодые семьи часто стали вкладываться в квартиры для своих детей — на будущее. И это новый тренд, который набирает обороты. О таких инвестициях нужно задуматься уже сейчас — пока цены стабилизировались и есть масса вариантов ипотечных кредитов.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

— Как вы считаете , не упадет ли спрос на квартиры в активно застраивающихся кварталах «Нью-Барнаула» ( район в границах улиц Попова , Энтузиастов и Власихинской) из-за постоянных пробок?

— Нет, спрос будет всегда. Тем более, последние два года в городе масштабно занимаются дорогами, планируют удобные транспортные развязки. Уверена, со временем проблема будет решена. Но даже если людям придется стоят в пробках, они все равно будут покупать здесь жилье. Поэтому район точно будет благополучно развиваться.

Жилье мечты

Недвижимость Барнаула. Коттеджи. Анна Зайкова

— Лариса Александровна , ваша компания работает с огромным количеством разных клиентов. Есть ли в их предпочтениях что-то общее? Каким они считают идеальное жилье?

— Последнее время люди стремятся к земле — в частные дома, коттеджи. Причины понятны — это свежий воздух, простор, собственные земля и гараж, минимум соседей и т. д. Преимуществ много. Но большинство хотели бы переехать не просто в частный дом, а в благоустроенный поселок. Нередко люди готовы платить за такой комфорт от 8 до 10 млн рублей. Мы работаем с клиентами, которые продают квартиры, чтобы переехать в загородное жилье. Они готовы ради этого взять ипотеку, чтобы покрыть разницу.

Для многих сейчас такое предложение является идеальным. Однако есть несколько «но». В частности, в Первомайском районе довольно большой выбор хороших коттеджей. Но не все могут позволить себе машину, чтобы добираться оттуда в город. А ведь кому-то нужно еще и детей возить. В поселках недостаточно развита инфраструктура, хотя там, конечно, есть детские сады и школы. Но они не покрывают потребность в соцобъектах.

Причина в том, что у нас не ведется масштабное индивидуальное строительство, как, например, в Краснодарском крае. А ведь там возводят не только доступные и комфортные коттеджи, но и целые торговые центры в поселках. Барнаульским же девелоперам пока не выгодно заходить в малоэтажную застройку.

Специальный вопрос

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

— Если вернуться к недвижимости краевой столицы — чего ждать горожанам осенью этого года?

— Осенью спрос на жилье не спадет. Активность только повышается — даже 1 сентября у нас было столько клиентов, что переговорки не простаивали и минуты.

Что касается цен, то после стремительного роста, они достигли своего предела и остановятся в диапазоне от 58 до 69 тыс. рублей за кв. м. Они стабилизируются и какое-то время на рынке будет стагнация. Поэтому я бы посоветовала горожанам, которые подумывают о покупке жилья, не затягивать. Особенно, если есть возможность вложить материнский капитал.

Сумма способна покрыть четверть однокомнатной квартиры, ее индексация такой прибыли, какую может обеспечить недвижимость, не даст. Я бы посоветовала горожанам, которые подумывают о покупке жилья, не затягивать. Особенно, если есть возможность вложить материнский капитал.

Алтапресс