Алтапресс: Гордо реют флаги: как Барнаул вошел в теплую осень и готовится ко Дню города. Фоторепортаж altapress.ru

Осень наступила, а готовящийся к Дню города Барнаул оказался во власти молодого бабьего лета.

Барнаул готовят ко Дню города. Дарья Беркетова.

В дневное время дыхание осени еще не ощущается в городе, ведь столбики термометров поднимаются к отметке +25 градусов.

Между тем улицы Барнаула уже начали украшать к 291-летию краевого центра. Праздник, напомним, состоится 11 сентября. Как сегодня выглядит наш город — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс