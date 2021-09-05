Алтапресс: Гордо реют флаги: как Барнаул вошел в теплую осень и готовится ко Дню города. Фоторепортаж altapress.ru
Осень наступила, а готовящийся к Дню города Барнаул оказался во власти молодого бабьего лета.
Барнаул готовят ко Дню города. Дарья Беркетова.
В дневное время дыхание осени еще не ощущается в городе, ведь столбики термометров поднимаются к отметке +25 градусов.
Между тем улицы Барнаула уже начали украшать к 291-летию краевого центра. Праздник, напомним, состоится 11 сентября. Как сегодня выглядит наш город — в фоторепортаже altapress.ru.