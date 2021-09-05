ГОРНЯК22 05.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Гордо реют флаги: как Барнаул вошел в теплую осень и готовится ко Дню города. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
9 часов Ago

Осень наступила, а готовящийся к Дню города Барнаул оказался во власти молодого бабьего лета.

Барнаул готовят ко Дню города. Дарья Беркетова.

В дневное время дыхание осени еще не ощущается в городе, ведь столбики термометров поднимаются к отметке +25 градусов.

Между тем улицы Барнаула уже начали украшать к 291-летию краевого центра. Праздник, напомним, состоится 11 сентября. Как сегодня выглядит наш город — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс

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