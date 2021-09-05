ГОРНЯК22 05.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Участок под автодром пустят с молотка в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago

В Барнауле объявили аукцион по продаже участка земли, предназначенного для обустройства площадок автодрома, сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на Фонд имущества Алтайского края.

Пересечение ул. Антона Петрова и Геодезической в Барнауле. Скриншот Яндекс.Карты

Речь идет об участке по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 га. Там не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений. В настоящее время территория пустует.

Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей.

Землю под автодром выставили на торги в Барнауле.1 Землю под автодром выставили на торги в Барнауле. altayrealt.ru

Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет снять землю сроком на пять лет.

Участок находится в гуще новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна — он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью.

Ранее в Барнауле за 21 млн рублей выставили на продажу огромную квартиру с сауной и зоной для барбекю.

Алтапресс

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