Алтапресс: Участок под автодром пустят с молотка в Барнауле

В Барнауле объявили аукцион по продаже участка земли, предназначенного для обустройства площадок автодрома, сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на Фонд имущества Алтайского края.

Пересечение ул. Антона Петрова и Геодезической в Барнауле. Скриншот Яндекс.Карты

Речь идет об участке по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 га. Там не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений. В настоящее время территория пустует.

Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей.

Землю под автодром выставили на торги в Барнауле. altayrealt.ru

Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет снять землю сроком на пять лет.

Участок находится в гуще новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна — он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью.

Ранее в Барнауле за 21 млн рублей выставили на продажу огромную квартиру с сауной и зоной для барбекю.

Алтапресс