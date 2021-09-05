Алтапресс: Совладельца крупного застройщика будут судить в Барнауле
Сооснователя новосибирской группы компаний «ПТК-30» Антона Коновалова будут судить в Барнауле, сообщает «Центр деловой жизни».
Недвижимость. Строительство. Анна Зайкова, altapress.ru
Уголовное дело о мошенничестве девелопера отправили на рассмотрение в Алтайский край из-за родственных связей застройщика с экс-главой областного суда Риммой Шатовкиной.
Совладельцы группы «ПТК-30» Владимир Коновалов и его сын Антон в феврале 2018 года стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении средств дольщиков недостроя.
По данным следствия, застройщик продал частным инвесторам полтора десятка квартир, находившихся в банковском залоге.
Ущерб сначала оценили почти в 20 млн рублей, потом он вырос до 730 млн рублей.
«Изначально дело должен был рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. В предварительном слушании и обвиняемый, и прокурор заявили ходатайства о смене территориальной подсудности в связи с ранее имевшимися у Коновалова-младшего родственными связями с Риммой Шатовкиной, бывшим председателем Новосибирского областного суда. Точнее, Антон Коновалов был женат на её дочери», — сообщает издание.
Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула. Анна Зайкова
Учитывая, что один из потерпевших зарегистрирован в Алтайском крае, дело передали для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Барнаула.
Отмечается, что Шатовкина возглавляла облсуд с 2012 по 2018 год, но покинула должность на фоне подозрений в разглашении данных предварительного следствия. В январе 2021 года в ее отношении возбудили уголовное дело по статье за превышение полномочий.
Она не признает вину, а свое преследование связывает с конфликтом с ФСБ из-за позиции по поводу подмены следователем обвинительного заключения по одному из уголовных дел.
Ранее новосибирский застройщик выставил на торги права требований к четырем должникам на сумму свыше 520 млн рублей.