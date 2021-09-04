ГОРНЯК22 04.09.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле открыли мобильный пункт вакцинации против гриппа

Горняк22
1 час Ago

Жители Барнаула в возрасте от 18 до 60 лет могут вакцинироваться против гриппа в торгово-офисном центре «Геомаркет», сообщает мэрия города.

Депутаты и сотрудники АКЗС поставили прививки против гриппа. пресс-служба АКЗС

Ранее в Алтайский край поступило более 411 тыс. доз первой партии вакцины против гриппа для взрослых «Ультрикс Квадри».

Российская вакцина соответствует всем рекомендациям ВОЗ, в ее составе антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа.

Вакцинация показана для профилактической иммунизации взрослых (от 18 до 60 лет) и лиц из потенциальных групп риска.

«Противопоказанием являются острые лихорадочные, инфекционные и (или) неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, анафилактическая реакция на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель», — пояснили в алтайском минздраве.

Для прививки предварительная запись не требуется. Мобильный пункт работает в «Геомаркете» (проспект Ленина, 154а) с 10 до 19 часов ежедневно, включая выходные.

Напомним, прививочная кампания против гриппа началась в этот раз чуть позже, чем в предыдущие три года.

Алтапресс

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