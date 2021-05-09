Алтапресс: «Прием палочки»: первомайский забег Сергея Шубенкова стал мемом

Фрагмент видеозаписи первомайской эстафеты с участием чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, барнаульца Сергея Шубенкова, появился на страничке в Instagram мемов о легкой атлетике.

Сергей Шубенков. https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

«Директор: „Кто побежит первомайскую эстафету, у того не будет проблем с учебой“. Я первого мая», — так подписали пост с фрагментом видео забега звезды легкой атлетики в athletics__memes.

Подписчики сразу узнали в главном герое, проносящемся по пр. Ленина мимо сотрудника полиции, Сергея Шубенкова. Следом посыпались комментарии.

«Прием палочки», — отметил пользователь под ником glupec_shesti_pytei.

«Его чем кормят?» — поинтересовался nikishov_run.

«Пацан явно нарушил ограничение скорости „40“», — заметил подписчик sweetly_blade.

«Первомай, Первомай, ну ка гаишник ему не мешай, эта машина барьеры берет, так что прямую под сольник идет! Браво Сергей! Отлично весь год! И пусть тебя бог бережет!» — написала в комментариях gurenco.elena.

Сергей Шубенков на тренировке. «Алтайский спорт» / www.altaisport.ru/

Напомним, в конце января федеральные СМИ сообщили о претензиях к Шубенкову, которые якобы возникли у антидопингового агентства. Сам спортсмен эту информацию назвал ложью и клеветой, а затем пропал с радаров.

Но уже в марте этого года, вместе с другими легкоатлетами барнаульский барьерист вошел в пул тестирования Всемирной легкоатлетической федерации (World Athletics).

В этот список вошли Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (ходьба).

Сергей Шубенков на тренировке. «Алтайский спорт» / www.altaisport.ru/

Легкоатлеты стали кандидатами на попадание в число участников Олимпийских игр в Токио в качестве нейтральных спортсменов.

Накануне стало известно, что чемпион мира 2015 года отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, который необходим для участия в Олимпиаде в Токио. Выступать под российским флагом спортсмены не могут из-за дисквалификации национальной федерации.

Алтапресс