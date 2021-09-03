Алтапресс: Разочарование регионального уровня. Дети-сироты Алтайского края не получат жилищные сертификаты в 2021 году

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на заседании правительства Алтайского края заявил, что в текущем году не удастся реализовать дополнительную меру — жилищные сертификаты — по обеспечению детей-сирот крышей над головой. Подробности — в материале altapress.ru.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, альтернативная мера по обеспечению льготной категории граждан жильем должна была заработать 1 июля. На получение сертификатов до конца месяца заявился 321 человек.

Но процесс остановился на этапе подписания мирового соглашения между региональным жилищным управлением и претендентами на участие в программе. Все потому, что суды отказали детям-сиротам в утверждении мирового соглашения.

Заседание правительства Алтайского края. 31 марта 2021 года. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

По мнению служителей Фемиды, постановление регионального правительства, подписанное губернатором Алтайского края Виктором Томенко 29 апреля, противоречит федеральному законодательству, а именно закону 158-ФЗ.

В нем, отмечается в судебных решениях, не указана сама возможность замены реальной квартиры на сертификат. Хотя, документ подкреплен обязательством выплатить заявителю более 1 млн рублей из краевого бюджета на самостоятельное приобретение жилья. Более подробно о проблеме можно прочитать здесь.

Иван Гилев. Анна Зайкова.

Иван Гилев в своем докладе подчеркнул, что на сегодняшний день из 43 заявлений в районных судах было отказано по четырем. Остальные заседания пока отложены.

«Сейчас мы находимся в процессуальных вопросах, апелляциях, будет кассация и т. д. Но фактически, в рамках 2021 года начать предоставлять жилищные сертификаты мы, к сожалению, не сможем», — отметил министр в ходе своего доклада.

Далее он добавил, что задачу могут решить поправки в закон 158-ФЗ. Но для этого нужно, чтобы депутаты Госдумы рассмотрели и приняли их. А пока воспользоваться данным механизмом «к огромному сожалению и разочарованию» не получится.

Недвижимость Барнаула. Молодая семья. Анна Зайкова

Министр отметил, что более чем в 300 млн рублей краевых средств (общий объем финансирования — 348 млн рублей), заложенных на приобретение жилых помещений для детей-сирот, входили деньги на сертификаты. Предполагалось, что благодаря новой мере жильем будут обеспечены 170 детей-сирот.

Теперь же, есть большая вероятность недоосвоения средств с последующей переброской финансирования на следующий год. На данный момент делается все для того, чтобы минимизировать этот процесс и освоить максимальный объем выделенных денег, но по уже отработанной схеме — через госзакупку жилья.

Ключи от дома. pixabay.com.

В то же время, по словам Гилева, до 1 сентября этого года ключи от квартир были переданы 336 сиротам. Что же касается тех льготников, кто надеялся получить жилищный сертификат, то их вопрос решается. А пока будет работать привычный механизм.

Тем временем, помимо Алтайского края, сертификаты были приняты в 12 регионах России. Среди них: Приморский край, Вологодская, Иркутская, Калининградская области и т. д.

Справка

Иван Гилев отмечает, что на 1 сентября текущего года в реестре на предоставление квартир в крае состоят 6120 детей-сирот. Еще 1762 ребенка с наступлением совершеннолетия получат право на жилье в течение ближайших трех лет. На федеральном и краевом уровнях предпринимаются все меры по увеличению финансирования. Несмотря на это, очередь нуждающихся в жилье детей-сирот только растет. В среднем, это 700 человек в год. Министр добавил, что на сегодняшний день на первичном и вторичном рынках края ощущается дефицит жилых помещений, отвечающих всем санитарно-техническим требованиям законодательства.

Алтапресс