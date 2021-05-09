ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Коронавирус не сдает позиции: в Алтайском крае выявлены еще 65 заразившихся ковидом

Горняк22
9 часов Ago

В регионе вновь наметился рост заболеваемости ковидом. Еще вчера было выявлено 63 заболевших, сегодня зарегистрированы еще 65 новых случаев распространения инфекции. Таким образом, общее число заразившихся на сегодняшний день составляет более 50 тыс. человек, в том числе около 3438 детей, сообщает оперштаб.

Врач, коронавирус. zdravalt.ru

При этом, за последние сутки выздоровели 99 пациентов, умерло — 10 человек.

На сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 700 жителей Алтайского края. Среди них 184 тяжелобольных, 78 — подключенных к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Масочный режим. Коронавирус.1 Масочный режим. Коронавирус. СС0

Минздравом края развернул 1306 коек, к кислороду имеют подключение 1229, с ИВЛ — 225. Резервных коек: 397.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе бессимптомные.

Динамика по районам:

  • 20 заболевших — Барнаул
  • 7 — Бийск
  • 5 — Рубцовск
  • 2 — Славгород, Бийский, Егорьевский, Ключевской, Локтевский, Павловский районы
  • 1 — Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский районы

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. 2 Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Из общего числа заболевших 491 случай — завозной, в том числе 200 — из-за рубежа; 30833 — по контакту с ранее заболевшими лицами.

В Алтайский край для медицинских организаций поступило 258 187 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет. Сегодня, 8 мая, прививается 203 419 (+ 2 092) человек. Из них 59 450 человек получили первую прививку, 143 969 обратившихся полностью привиты.

Алтапресс

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