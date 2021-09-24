ГОРНЯК22 25.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Старый будет как новый: когда в Барнауле откроют мост через Обь

Горняк22
17 часов Ago

В Барнауле завершают ремонт Старого моста и подготавливают переправу к открытию, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором Виктором Томенко.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Томенко вместе с Волковым подвели предварительные итоги 2021 года и обсудили перспективы развития федеральных трасс в регионе.

«До конца октября планируется открыть движение по отремонтированному совмещенному Старому мосту через Обь», — отметил глава учреждения.

Прокапиталенный мост, который полностью закрыли для движения в январе 2020 года, планируют открыть 20 октября.

Также Волков рассказал, что пока на мосту шли работы, дорожники полностью обустроили исторический въезд в краевую столицу.

«Отремонтировали 11 км на подъезде от Чуйского тракта и установили 9 км новых линий электроосвещения», — пояснил он.

Что касается перспектив, то на ближайшие годы запланировали ремонт трассы А-321, протяженностью 389 км, которая в 2020 году перешла в федеральную собственность.

Напомним, 14 сентября сообщали, что осталось завершить 5% работ и Старый мост будет как новый.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Дожди и туманы. Угрюмая погода не покидает Алтайский край

Алтапресс: Дожди и туманы. Угрюмая погода не покидает Алтайский край

Горняк22
17 часов Ago
Алтайский край остается во власти настоящей осенней погоды — в пятницу, 24 сентября, синоптики прогнозируют в регионе дожди и туманы. Дождь. Осень. unsplash.com «В отдельных районах небольшие...
Алтапресс: В Барнауле пассажирку автобуса довели до больницы

Алтапресс: В Барнауле пассажирку автобуса довели до больницы

Горняк22
17 часов Ago
Жительница Барнаула пожаловалась на некорректное поведение водителя автобуса, из-за чего пострадала 61-летняя женщина. Историю опубликовали в «Инцидент Барнаул». В автобусе пострадала пассажирка....
Алтапресс: Одна Надежда. Жительница Барнаула рассказала, как в одиночку пыталась спасти от ужасной смерти свою коллегу

Алтапресс: Одна Надежда. Жительница Барнаула рассказала, как в одиночку пыталась спасти от ужасной смерти свою коллегу

Горняк22
17 часов Ago
52-летняя Наталья несколько дней чувствовала себя совсем плохо, коллеги заметили, что она часто забывала элементарные вещи, а почерк стало не разобрать. Однажды...
Алтапресс: За языком следи. Барнаульцам показали необычную «бразильскую» постановку на татарском языке

Алтапресс: За языком следи. Барнаульцам показали необычную «бразильскую» постановку на татарском языке

Горняк22
2 дня Ago
В Барнауле продолжается четвертый театральный Золотухинский фестиваль. «Афиша» побывала на одной из самых необычных постановок — спектакле «Эзоп» Альметьевского драматического театра. Пьесу бразильского драматурга...
Алтапресс: Более половины детских садов Барнаула получили тепло за первые сутки отопительного сезона

Алтапресс: Более половины детских садов Барнаула получили тепло за первые сутки отопительного сезона

Горняк22
2 дня Ago
Отопительный сезон в краевой столице начался 21 сентября. Идет повсеместный запуск теплоснабжения в объекты здравоохранения, образования и многоквартирные жилые дома, сообщает СГК. Отопительный сезон....

Читать по теме:

ВТОПЕ: